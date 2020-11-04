民進黨前立委段宜康在臉書今意有所指表示，某女立委男友對外用「你是二十年的新潮流」跟行政部門嗆聲，外界認為，段宜康指的就是民進黨立委高嘉瑜。

段宜康今在臉書指出，「這位底迪：你女朋友當上立委，我也真心佩服你們的本事，更祝福能一帆風順、步步高升」。

他說，「你代表你們家委員去協調行政部門，要怎麼嗆聲，也是你們一貫的風格，不干我們屁事」。

他表示，「但你公然在會議中說，你是『二十年的新潮流』，聽到這句說，我可就昏了！」

段宜康表示，新潮流黑成這樣，還有人要來冒充，而且是大立委的背後靈，「照說我們應該焚香膜拜、舉杯相慶；但實在已經背了太多黑鍋，禁不起這位底迪的厚愛」。「別說20年，你根本沒當過1分鐘新潮流」。

高嘉瑜今之前受訪表示，她不清楚，她也不是當事人，希望能釐清真相；「我可能不一定有男朋友」，不過最後還是強調說，男友的事，女友也不一定知道。

(中時 )