電商年度最大檔期雙11來臨，網路家庭（8044）4日宣布，將結盟中華電信，共同打造O2O虛實整合的消費戰線，網家表示，PChome 24h購物將消費場域積極延伸至中華電信實體門市，透過跨界營銷策略、祭出雙11利多，搶攻年底消費旺季商機。網家董事長詹宏志表示，今年網家邀請更多產業與通路一起加入雙11網購嘉年華，期望藉由串連彼此的會員與資源，推出線上到線下的虛實整合消費體驗。

詹宏志表示，未來網家集團有幾個重要的方向，一是內部要整合，他表示，過去網家每家公司習慣各自發展，現在要內部逐步整合；二是對外則要廣泛結盟，且結盟對象不限大小，重要的是要透過「連結」，創造出對於會員最大的優惠。

首戰雙11購物大檔，PChome與中華電信為雙方會員祭出11項優惠，搶攻市場消費商機。包括11月5日～11月15日每日限定時段申辦5G月繳1399元以上指定方案，購機即贈萬元VR頭盔或AR智慧眼鏡。儲值服務單筆消費300元以上即贈百元通信費或計量型優惠。此外，11月11日當天也強大限量計量型3.2GB優惠價111元。

此外，PChome也表示將推出贈送實用家電或Lumina限量週邊、MOD看片金1,200元等。PChome表示，整體來說，今年推出全站500萬種商品下殺1.1折，同時結盟500大品牌最高回饋28％，聯合36大銀行最高回饋27％，整體來說祭出優惠突破億元，搶攻雙11商機。

(工商 )