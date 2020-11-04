IEKCQM團隊對醫療器材產業最新觀測：疫情帶動防疫醫材需求，2021年醫療器材產業產值持續成長5.2％～6.1％，附加價值率表現優於平均水準。但後疫時代新服務模式展開，以及醫材法規驗證趨嚴，將是未來主要挑戰。

綜觀整體，工研院IEKCQM統計2020年台灣醫療器材產業產值為1,230億元，相較去年同期成長4.5%。附加價值率表現面向，在持續高值化與鎖定利基市場的努力下，2020年我國醫療器材產業預估達38.8％，高於台灣整體製造業平均水準約10個百分點，具高度發展潛力。

展望2021年，各國在疫苗研發上投入大量心力，但疫苗的普及普遍預測在2021下半年，因此全年與個人防護相關的防疫物資（口罩、防護衣）、快篩試劑、疫病診斷用醫護系統（體溫計、耳溫槍、生理監測裝置、防疫機器人）、遠端健康監控裝置等成長持續看好。

在負面因素上，由於全球每日確診人數仍創新高，歐洲部分國家研議進行第二波封城管制，德國、法國陸續宣布再度封城1個月，而失業人口是否能重返就業仍有變數；對終端需求的復原埋下變數，衝擊我國醫材主力產品如隱形眼鏡、血糖機等。其次，「1.5m社交距離」將是後疫時代的經濟新常態，為確保公共衛生及防疫安全，就醫診療服務可能轉向通訊診療、遠距醫療、在宅醫療方式，對於個人化醫療器材與服務體驗需求擴增，將促使廠商轉向客製化少量多樣醫材產品。此外，隨著人工智慧等數位技術在生醫領域應用快速發展，各國醫材主管機關紛紛提出數位醫療器材法規革新措施，以因應產品發展帶來的管理挑戰。在法規驗證趨嚴下，將使醫材產業進行汰弱扶強的正向競賽。

綜合正負向因素，工研院IEKCQM預測2021年我國醫療器材產業將持續成長5.2~6.1%，產值上看1,300億元，附加價值率近40%。

台灣在此次COVID-19疫情中，成功整合生醫、資通訊和機械製造等產業能量，也衍生了零接觸、無人化、數位醫療等創新商機。台灣醫療器材產業應把握機會，擴大台廠在全球供應鏈的地位。

(時報資訊)