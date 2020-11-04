于美人、浩子4日主持衛視中文台《請問你是哪裡人》，浩子近日拿到國際認證的一級品酒師執照，他笑稱這個過程太困難，「我準備了20年，一般人聽到喝酒，就會有既定印象，小時候身邊總有一兩個叔叔伯伯酒品不好，希望能幫品酒正名，藉由它解放靈魂，而不是被它控制」。他回憶考照過程，早上10點給了8支酒，先介紹葡萄品種、溫度、緯度，「不同國家會有不同的風味，可以喝出酒莊的故事」。未來考到四級得飛國外考照。

值得一提的是，于美人也領有初階品油師執照，「當時台灣有很多油的食安問題，我還去了三毛老公荷西的西班牙故鄉，那邊是橄欖樹大產區，就做了酒莊跟橄欖油之旅，想說可以充實知識，又跑了義大利」。她2018年拿到執照，今年3月本來還想飛出去考二階執照，遇到疫情只能暫緩。回想考照過程，她笑說：「我去上課還遇到吳寶春，考試很可怕，要進去一個房間，桌上有14杯橄欖油，要去排它們壞掉的程度。」

浩子近日取得一級品酒師執照。（衛視中文台提供）

于美人表示：「我對酸腐、腐臭搞不清楚，如果填錯就不能到高階，所以那時決定喝下去才能判斷，還有霉味等等，台灣都說頂級初榨橄欖油不能熱炒，其實根本不是。」她還因在個人臉書分享有成，1個人賣掉2個貨櫃的橄欖油，被邀去義大利獲頒證書，「算是個人推薦頂級初榨橄欖油的有功人士」。她強調橄欖油不只對身體好，而且其實沒有這麼貴，頂級初榨橄欖油甚至無法用科學方法調出，有專屬的苦辣味。

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(中時 )