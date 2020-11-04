雙11大戰起跑！中華電(2412)、PChome網家(8044)今(4)日宣布強強聯手，於11月5日至11月15日期間舉辦「中華電信xPChome首戰雙11」活動，今日活動由中華電董事長謝繼茂、總經理郭水義偕同PChome董事長詹宏志、執行長蔡凱文今共同出席，以「首戰雙合作首部曲、網家購物趣、結盟MOD」為號召，盼透過電信、電商的強強聯手，進攻網購大戰。

中華電董事長謝繼茂表示，中華電自今年6月30日正式啟用5G服務後，便不斷跨領域合作，與策略夥伴聯手透過軟硬結合、垂直整合思維，共同布建國家5G黃金生態，本次和PChome首度合作嶄新的商業銷售模式，期望借重PChome電商界的經驗，結合雙方優勢發揮合作綜效。

本次「中華電信xPChome首戰雙11」活動，為雙11購物節祭出「申辦精采5G指定方案即贈限量V頭盔AR眼鏡」等11項利多優患，除此之外，PChome會員獨享限量5G購機方案加碼送1111PChome P幣，MOD客戶亦享有PChome獨家三重優惠，雙方盼透過電信與電商合作銷售新模式，搶攻雙11商機。

(時報資訊)