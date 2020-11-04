國民黨主席江啟臣下午主持中常會。（趙婉淳攝）

美國總統大選進入開票階段，川普或拜登勝負未定。國民黨主席江啟臣今天在中常會，祝福美國開票順利，並說無論哪一黨勝選，國民黨會持續在民主、自由、人權等價值，保持與美國朝野各界的關係。

江啟臣說，他相信全國人民、在座的同志、包括他本人在內，都非常關注此次美國大選，因為無論將來誰入主白宮、誰會掌握國會參、眾兩院，與中華民國、東亞及全球事務都息息相關。因此，他已請國際事務部時時刻刻掌握最新的選舉動態，並即時回報。

江啟臣指出，中華民國曾是美國在世界大戰中的盟邦，現在雖然與美國已經沒有邦交數十年，他相信在可預見的未來，雙邊關係不會因為誰贏得這場大選，而發生根本性的變化。

江啟臣強調，台美雙方對民主、自由、人權的共同追求，再明確也不過；無論是美國哪個政黨勝選，中國國民黨會持續在這些重要價值上，保持與美國朝野各界的關係，因為這些關係將對台灣的發展和未來，產生重要的影響。

江啟臣重申，中華民國必須持續爭取美國跨黨派的理解和支持，押寶任一美國政黨的政府，都是短視的。他認為，朝野各政黨有責任呼籲美方落實國會近年來通過的多項友台法案、促進雙方實質利益。

江啟臣表示，中華民國應與美方洽簽租稅協議，以此減輕國人在美就學、工作的租稅負擔；更要積極與美方討論實質推動互利互惠的自由貿易協定與投資協定，讓「Made in Taiwan」的商品和品牌，與國內廠商更具國際競爭力。最後，他祝福美國開票順利，民主永續。

(中時 )