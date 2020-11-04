後龍鎮立第2公有市場，啟用至今已超過44年，建築老舊，經土木技師公會鑑定為必須馬上拆除的危險建築，後龍鎮公所爭取多年將原5號公園預定地變更為市場用地，即將獲得內政部通過更市計畫變更，鎮公所將加快新建腳步，讓鎮民盡早享用全新公有市場。

後龍鎮立第2公有市場，位處中華路、中山路間，占地約有1千5百坪，容納攤商約有2百攤，加上中山路沿街攤商，有超過300個攤商在此營業維生。第2公有市場是在1966年完工啟用，2019年，後龍鎮公所聘請台灣土木技師公會鑑定第2市場建築物安全，結果認定第2市場建物是屬危險建築，應立即拆除。並且，舊市場位處巷弄內，一旦發生火警等意外，消防救災車輛難以進入救援。

後龍鎮老街早市經營至今已有40多年。（謝明俊攝）

因此，基於安全理由，早在2012年間，前任後龍鎮長就有意要在後龍鎮東門街、忠孝路口的5號公園預定地，興建新公有市場，因而向縣府工商發展處及內政部營建署申請都市計畫變更，將原有公園地目變更為市場，以合法興建新市場，但申請核定程序從當年送件，至今已長達8年仍未完成。不過，據最新消息指出，營建署都市計畫審議委員會將在近期完成審議變更，新市場可望展開興建。

為了展現興建新市場的決心，後龍鎮公所一直積極超前布署，並已獲得經濟部中部辦公室允諾補助新建經費，前期規畫費約7百多萬元，也獲核定撥下，一旦都市計畫地目變更完成，鎮公所將立即展開先期設計規畫作業，加速新市場興建期程。

由於舊市場原有攤商及中山路沿街商家，營業已有數10年，對於搬遷新市場勢必有異議，鎮公所也將全力疏導，讓攤商及鎮民都能享用全新乾淨安全的消費市場。

後龍鎮公所規畫利用5號公園預定地來興建新的公有市場。（謝明俊攝）

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