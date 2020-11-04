基隆港東堤建置安全設施、廁所，4日開放民眾使用。（基隆港務分公司提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆港務分公司因應行政院「向海致敬」政策，在基隆港東堤建置安全設施、廁所，4日開放民眾使用，並要求釣客須穿戴救生衣。

交通部5月成立向海政敬工作小組，由政務次長王國材擔任召集人，每月定期舉行工作小組會議，不定期派員現場督導協助工作，在基隆港東堤規劃開放垂釣區，建置安全輪擋、救生圈、AED等安全設施，並要求主辦釣魚協會督促釣客穿著救生衣、釘鞋等安全配備。

基隆港東堤建置安全設施、廁所，4日開放民眾使用。（基隆港務分公司提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆港務分公司表示，為促進環境衛生，釣場入口處，分別建置親子無障礙廁所及性別友善廁所各一座，增加感應洗手設備與夜間照明設施，提供民眾安全且舒適的釣魚環境，此外，各單位聯合舉辦敬(淨)島活動、AED啟用教學等系列活動，範圍從基隆港施工碼頭往東至和平島公園停車場，以及往北至東岸防波堤頭處，總計150名志工進行淨島。

基隆港務分公司說，除清潔環境外，也傳達愛護海洋、守護台灣的理念，另為推廣急救技能，加入AED啟用教學及CPR急救方法，學習正確急救步驟，掌握黃金救援時間，讓釣魚活動能愉快又安心。

(中時 )