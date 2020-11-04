後疫情時代，嘉義縣朴子市魅力商圈發展協會推出在地商圈美食之旅，於11月7日上午10點半選在朴子歷史悠久的「第二市場」，網羅朴子及鄰近鄉鎮共計40多間商家，精心安排多道地方特色美食，辦理免費試吃活動，此外還有集點刮好禮等精彩活動，邀請民眾這周六一同來嘗鮮。

第二市場有不少近百年傳統美食店，如外省麵、當歸鴨、苦仔嗲、麻花捲等銅板美食及伴手禮名店勝芳糖果行，且鄰近配天宮等景點。朴子市魅力商圈發展協會理事長杜鎮江表示，此次與朴子市公所聯合在地攤商推出為期近半個月的美食集點活動，將傳統零售市場轉型、注入年輕活力。

這次集點活動從11月7日到11月21日，民眾於商圈內指定店家，領取集點卡並於拍照打卡按讚，即可獲得1點，集滿5點即可至活動處、勝芳餅舖兌換刮刮卡，刮在地文創方巾、環保餐具等好禮；活動首日在第二市場，邀請合作店家端出最美味的料理，免費提供給民眾享用。

隨著現今連鎖美食店愈來愈多，傳統零售商店逐漸沒落，杜鎮江在朴子市賣肉燥飯多年，近期剛被選為朴子市魅力商圈發展協會理事長，他期待帶領這些商圈業者一同開創商機，這次美食集點活動是協會首次舉辦。

杜鎮江說，此活動有中央經濟部中小企業處之指導及經費補助，期待未來亦能持續這樣，一年一度辦理商圈紀念日或節慶活動，尋求不一樣的特色，發掘更多專屬朴子的獨到之魅力及豐厚美食文化。

(中時 )