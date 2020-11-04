遊戲橘子旗下市佔第一射擊遊戲《CSO絕對武力》經典「災厄之章」模式，睽違一年正式推出新地圖「輪迴．萬魔歸來」，於11月4日正式登場。挑戰新地圖並累積積分，可獲得永久王牌武器「極道狂殺」黑白雙龍版本！官方將於11月23日 20:00至11月27日舉辦「新災厄之章線上直播大賽」，即日起開放玩家報名，冠軍隊伍可獲得CSO潮帽及眾多虛寶，參賽、參與預測及觀戰的玩家也通通有獎。此外，官方宣告第一把史詩年槍「霸雷槍」限時釋出異色強化版「霸雷槍．血月天誅」；因應萬聖節來臨，即日起至11月18日，經典「殭屍英雄模式」推出最新玩法「失控的殭屍英雄」，提供玩家全新遊玩體驗，收集「萬聖節紀念活動券」就送永久「X-90追魂收割者」限時獎勵、敬請把握！

歷年最強BOSS席捲重來、新地圖「輪迴．萬魔歸來」11月4日正式開放！

《CSO絕對武力》經典模式「災厄之章」，睽違一年推出全新地圖「輪迴．萬魔歸來」，官方搶先釋出劇情資訊：對抗生化災難幕後黑手「道格拉斯」的神槍手們，發現怪物出現越來越難對付的情況，研究所為此特別打造了安全卻有挑戰難度的訓練場，讓神槍手們可以同時跟多種BOSS進行對抗訓練。

「輪迴．萬魔歸來」集結了歷年來15種BOSS，將隨機出現、帶給玩家難以預測的巨大挑戰！成功挑戰「困難模式」、「極限模式」及「地獄模式」，可個別得到2分、4分、6分，積分達180分的玩家，即可獲得永久王牌武器「極道狂殺」黑白雙龍限定版。

為幫助玩家順利通關，官方也在此關卡中推出「接關券」使用機制，當全體玩家死亡，一名玩家就能復活全部隊員，還能接續當前關卡、不需要從頭開始，號召台港澳玩家們一起放手熱血廝殺！

《CSO絕對武力》新地圖「輪迴．萬魔歸來」

即刻報名「新災厄之章線上直播大賽」！遊戲虛寶、電競用品大方送！

歡慶新地圖「輪迴．萬魔歸來」開放，官方特別舉辦「新災厄之章線上直播大賽」，前三名隊伍可獲得稀有道具「超A級解碼器」和「超S級服裝解碼器」；最快通關的隊伍，每名隊員可額外獲得官方限定潮帽1頂和威秀電影票2張！

為鼓勵玩家響應，官方將贈送給參賽玩家限時VVIP券，為玩家在比賽中開通所有武器，讓參賽玩家的裝備在同一個起跑點！此外，參賽即可獲得「超A級解碼器」*2；成功預測冠軍隊伍有機會獲得「Tt耀越電競滑鼠」；每日觀戰並留言有機會獲得「Tt限量電競耳機」！

《CSO絕對武力》即刻報名「新災厄之章線上直播大賽」

史上第一把史詩年槍「霸雷槍」限時推出異色強化版「霸雷槍．血月天誅」！

《CSO絕對武力》豬年史詩級年槍「霸雷槍」重出江湖，即日起至12月2日，限時推出異色強化版「霸雷槍．血月天誅」！「霸雷槍」威力強大、共有三種攻擊型態：

A模式：釋放中距離連鎖閃電，具有僵直敵人和群體攻擊的效果。

B模式：發射遠距離超電磁砲在命中點產生大範圍爆炸，具有擊退效果。

B模式（蓄力）：轉換成完全體型態，放開滑鼠可直線擲出，擊退命中的敵人至超遠距離，投擲路徑將有光能貫通，對接觸的敵人造成二次爆破傷害。

《CSO絕對武力》「霸雷槍」限時推出異色強化版「霸雷槍．血月天誅」

萬聖節活動開跑！殭屍英雄模式限時新玩法、完成任務送永久特殊武器「X-90追魂收割者」

即日起至11月18日，經典「殭屍英雄模式」加入全新玩法「失控的殭屍英雄」，在此模式中，玩家每回合可隨機拿到一項特殊規則，享受不一樣的射擊快感，總共有超過40個規則可進行體驗。完成指定任務，可獲得活動券，集滿999張活動券，即可兌換永久特殊武器「X-90追魂收割者」及「X-90追魂收割者專用塗色顏料(百式)」。

此外，「新手回鍋禮包」持續放送，可獲得「王牌費南多+精煉聖水手榴彈(100天)」及「王牌布萊兒+暗黑遺跡魯格(100天)」，開啟「槍手支援武器箱」可另外取得4把15日王牌武器和10把永久部件武器，盡情體驗！詳情請持續鎖定《CSO絕對武力》官方相關消息。

(科技)