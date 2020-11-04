針對國民黨南投縣長黨內初選，立法委員許淑華今天表示，很多支持者希望黨部儘早規劃，目前預計明年年中展開，最後不管誰出線，一定會支持，不會讓民進黨見縫插針。

南投縣長林明溱任期2022年屆滿，國民黨立法委員許淑華、馬文君都表態有意參選接棒。許淑華今天接受中央社記者訪問時表示，接受黨部規劃黨內初選期程，縣黨部也希望南投縣能提早進行，預計明年年中展開，但正確時間仍待縣黨部確定及中央黨部規劃。

許淑華說，除全力配合黨部規劃期程，她與馬文君也有默契，最後不管是誰出線，一定會支持最終出爐的縣長參選人，不會給民進黨有見縫插針機會，她與馬文君都很清楚，沒有中央執政資源，參選本就很辛苦，「所以我們會更加團結」，希望保住南投縣長這一席。

許淑華說，初選通常無固定期程，要看各縣市狀況，她記得最晚曾有直到選舉當年年中才初選，因為有些縣市存在競合關係，若無太大問題的縣市，就按期程進行，南投一向都滿早展開，若太晚，整合就更難，支持者的心會浮動，因此很多支持者也希望黨部儘早規劃。

許淑華再牽線民間資源，捐贈可調式課桌椅給南投縣中、小學，今天選在許淑華的母校草屯國中辦理捐贈儀式，她說，第一期計畫上半年提供縣內41校共1908套課桌椅，已執行完畢，今天在草屯國中啟動下半年捐贈計畫，預計共71所國中、小獲贈3211套可調式課桌椅，捐贈總額約新台幣850萬元。

許淑華表示，上半年受惠學生對可調式課桌椅評價良好，很開心繼續媒合公益事業提供縣內更多學校可調式課桌椅，後續會逐步滿足縣內13鄉鎮市對課桌椅有需求的學校，以全縣共3萬多名國中、國小學生計算，扣除較新可用的課桌椅，希望3年能全數汰舊。（編輯：李錫璋）1091104

(中央社)