過去曾有不少「捷運之狼」在捷運站內性騷擾女乘客，讓不少女性為之驚恐。今有一名女網友指出，在輔大捷運站驚見一名阿伯，幾乎是貼著陌生的男性的背部，不斷前後晃動，甚至是作勢要摸他的屁股，被騷擾令她感到相當噁心，於是將所見PO上網，希望大家都要提高警覺。

女網友表示，2日晚間8點半左右，她於捷運輔大站2號出口刷卡出站時，一名阿伯卻突然從加值區暴衝，並緊緊跟隨她前面的一名男子，阿伯用「前胸貼後背」的方式緊貼著那位男生，手還不斷地前後大力晃動，甚至是作勢要出手摸那名男生的屁股，這一幕令她害怕極了。

被騷擾的男生，似乎也感到有些不對勁，走路開始時快時慢，但阿伯仍不放棄緊緊貼著他，並不時露出非常猥褻的笑容，男生不滿反擊後，阿伯竟躲藏至捷運廁所，步出廁所後繼續尾隨。原PO回憶，當時捷運站人非常多，大多都為女性，但阿伯很明顯地，刻意挑男生下手猥褻。

由於輔大站就在輔大校門處，也是新莊人每日會行經的路段，不少男大生看完貼文後，分享自己的遭遇「該不會跟上次在廁所旁邊，看我尿尿的同一個吧？」、「之前我有看到一個阿伯，明明已經上完廁所了，但是他一直在重複洗手、廁所、洗手這樣，但不知道持續多久」、「前幾天的版才看到北車有阿伯看著人尿尿尻槍 各位藍頭同胞注意一點，這個社會有點恐怖」；更有網友看完直呼「怎麼那麼噁心啊嘔嘔嘔」、「感覺輔大捷運站變態特別多欸！我之前晚上在月台等車，還有一個阿伯過來用手機訊息拿給我看說：小姐你好漂亮，要不要當他的女王」。

根據原PO的判斷，阿伯身高大約為160至165之間；年齡落在50至60歲，頭髮較為稀疏，她更文章中對被騷擾的男生道歉「對不起沒勇氣幫到你，因為我當下也很害怕」。她也提醒，若日後還有人看到該名阿伯，請通知站務人員，並希望不論性別，大家都要注意周遭，不要有人再被騷擾了。

(中時新聞網)