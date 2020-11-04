美國第46任總統選舉，由民主黨的拜登（Joe Biden）出面向共和黨川普（Donald Trump）發起挑戰，選情相當膠著，被譽為是近年來最為重要的美國總統大選。而這一場呈現拉鋸戰的選戰，結果也將影響台海情勢，讓不少台灣民眾也積極關注。根據今日的Google熱搜關鍵字，不少與美國總統選舉相關的關鍵字都躍上熱搜，展現了台灣民眾對選情的關切。

根據目前Google熱門搜尋的結果，與美國總統大選相關的關鍵字，包含「民主黨」、「賀錦麗」、「加州」、「美國投票制度」等，都在15大熱搜關鍵字即時榜單上有名。以關鍵字的傾象來看，台灣民眾似乎更為關注本次美國總統大選的挑戰者這一方，也就是民主黨的選情，拜登能否讓藍天重現，相當令人關注。

目前Google熱搜關鍵字有不少與美國總統大選相關。（黃慧雯製）

因為美國總統選舉獨特的選舉人票制度，還有因應人口眾多且分佈在許多不同時區、地區的緣故，也根據各州法律開放前提前郵寄投票。再加上今年因為疫情影響，更多選民傾向選擇郵寄投票，讓郵寄投票票數預估超過1億張。一般認為提前郵寄投票的美國選民中，可能更傾向民主黨，而郵寄投票的開始計票時間各州不一，計算上也更為緩慢，可能將讓本次美國總統大選結果需要耗時更久，才能得知最終誰將入主白宮。

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