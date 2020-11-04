打開雞蛋驚見白色「小珍珠」，內行揭原因。（圖／翻攝自全聯消費經驗老實說）

雞蛋中驚見「小珍珠」是怎麼一回事？一名網友分享，打蛋到碗中發現，蛋清部分多了顆白白的東西，尺寸還不小，看上去像顆小珍珠，讓他好奇PO網求助，擔心雞蛋是否壞掉了。而貼文一出，引起網友討論，內行人則說，不用擔心，這是「蛋中蛋」偶爾會碰到。

一名網友在臉書社團《全聯消費老實說》發文表示，剛剛打了一顆雞蛋，結果發現蛋清的部分，多了一顆白白的東西，看上去很像是「小珍珠」，但因不知道是什麼？因此原PO上網求助，想知道這顆雞蛋還能吃嗎？還是應該要丟掉比較好。

貼文曝光後，引發網友熱議，「沒有戳看看嗎，或拿起來看看」、「蛋中蛋不用怕，你運氣很好」、「蛋中蛋唷！我也有遇過」、「快敷出來的小雞嗎？」、「國小自然老師要哭了」、「感覺是蛋中蛋，小時候家裡自己有養雞；偶爾會碰到，還會有雙胞胎的」，另也有人開玩笑說，「舍利子，妳發了，雞中活佛」。

據外媒「BuzzFeed」報導，加拿大貴湖大學（University of Guelph）動物科學與畜產系副教授貝德卡拉茲指出，正常情況下，母雞排卵後蛋黃就會生成，當蛋黃經過輸卵管後，會被蛋膜與蛋白包覆，蛋殼則會在進入子宮後生成，形成一顆完整的蛋；但若母雞產卵時出現「反蠕動型痙攣」，已成形的雞蛋將返回輸卵管頂部，與第二個卵細胞結合後，產生「蛋中蛋」的奇特現象。

(中時新聞網)