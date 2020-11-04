美國食品藥物監督管理局（FDA）前局長Scott Gottlieb提出警告，美國的新冠肺炎疫情可能變得非常嚴重，導致每日染疫死亡人數恐將超過1,000人，且可能持續一段時間。

根據約翰·霍普金斯大學統計調查，周一美國新增逾84,000個染疫病例，以及557個染疫死亡病例。不過，周一記錄的死亡病例數遠低於平均值。過去一周，美國每日平均多達835人死於新冠肺炎。今年春季第一波疫情達到高峰時，美國每天平均逾2,000人染疫死亡，且大多集中在紐約州。在5月底陣亡將士紀念日後的夏季期間，美國的疫情反彈，8月份美國每日死亡病例平均約為1,000人。

此外，數據顯示，美國40個州和哥倫比亞特區，目前因新冠肺炎住院的患者7天平均數增加至少5%。

Gottlieb表示，未來幾個月可能證明是「疫情最緊張的階段」，可能出現這場疫病在全美大幅擴散的景況，但由於我們在應對上已經更有準備，應該不致於像第一波疫情襲擊紐約一樣，出現大量死亡的情況。不過，基於現在美國感染人數這麼多的事實，這表示死亡人數可能在一段時間內遠超過1,000人。但他也表示，未來幾個月可能是「這場大流行病最後一個急性階段，而2021年情況將會好轉」。

(時報資訊)