工業電腦大廠研華(2395)今（4）日應邀召開法說會，展望第四季營運，由於第三季接單狀況續疲，在假設平均匯率29元狀況下，集團預期合併營收將季減2～7％至4.2～4.4億美元（約新台幣122～128億元），毛利率估維持38～40％區間，營益率則落於16～18％。

研華經營管理總經理暨財務長陳清熙指出，營運將持續聚焦產品線優化與營運效率提升，並期待明年營收能重返成長軌道。潛在商機方面，5G商業化可望推動工業相關應用需求，但目前尚未顯現，目前預期以智慧工廠及檢測設備（AOI）機器人需求最具前途。

陳清熙表示，第三季整體接單及出貨比值為0.97，仍低於去年平均數1.1，顯示客戶需求仍持續保守。多數專案客戶訂單出貨計畫遞延，使第四季營運表現將較第三季續降。就應用市場而言，預期僅中國及美國醫療應用需求將恢復成長。

針對各市場營運概況，陳清熙指出，3大市場第三季表現符合預期，以歐洲較佳、中國轉弱，第四季預期歐洲狀況可能優於美國及中國。北亞地區方面，韓國第四季可望維持穩健成長，第三季營收季減達雙位數的台灣預期持平，日本全年表現仍疲弱。

至於其他新興市場地區方面，陳清熙指出，市場狀況與各國及城市封鎖狀況高度相關，展望狀況相差甚多。目前看來，以澳洲、以色列及越南狀況較佳，今年營收可望繳出雙位數成長表現。

以產業及產品類別觀察，陳清熙指出，床邊照護系統需求持續增加，帶動醫療領域應用表現強勁，人工智慧（AI）邊緣運算需求則帶動工業自動化領域需求，將帶動嵌入式物聯網平台（EIoT）、工業物聯網（IIoT）及應用電腦事業群（ACG）的相關產品需求。

至於受疫情影響最大的零售及博奕領域，陳清熙指出市場需求仍疲，其中部分博奕客戶已恢復營運、並在第三季要求訂單出貨。同樣受市場需求保守影響，日本客戶的設計製造代工（DMS）及電子代工（EMS）表現疲弱。

(時報資訊)