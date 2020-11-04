美國總統大選今（4日）陸續開票，作家顏擇雅從此表示，美國人票投川普是一吐怨氣，並公開預測川普將贏得這次美國大選。她今天在臉書連發兩文說，美媒頻頻出現mirage（海市蜃樓）這詞，現在已從red mirage變成blue mirage，但不管最後誰贏，她已經覺得很滿意了。

顏擇雅提到，許多主流媒體預測川普可能會輸掉又不認帳，她認為這種預測有歇斯底里之嫌。記者明知他很不喜歡在輸贏未定前示弱，偏偏喜歡問他輸了會不會認帳，他當然答「認帳，只要是我贏」啊。

顏擇雅在最新發文提到，這次因為很多郵寄投票，這些票在某些州是好幾天前就開始點算，有的州則是今天開票後，最後才點算，郵寄截止時間也因州而異，因此有一個英文字最近在美媒頻頻出現，就是 mirage，海市蜃樓。

今天以前，看到的用法都是「red mirage」，就是開票後先點算當天投票的，因為川普支持者較喜歡投票日去投，因此開出來當然川普領先，但只是海市蜃樓，因為開始算郵寄投票就變拜登了。

今天卻頻頻看到「blue mirage」 一詞。德州、北卡州、佛州都是藍色海市蜃樓的州。前幾天算郵寄投票是拜登一路領先，事後證明民主黨空歡喜一場。不過，顏擇雅還是建議大家冷靜。選情如此緊繃，已經證明很多菁英媒體看走眼，她已經滿意了。不管後來誰贏。

(中時新聞網)