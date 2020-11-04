台中市自行車驛站建置工程4日動工，觀旅局長林筱淇出席開工典禮。（陳淑娥攝）

觀旅局將在知名自行車道建置驛站共計4處，打造台中市成為幸福單車城市。（陳淑娥攝）

為打造台中市成為「活力城市」，觀旅局投入500萬元，將在知名自行車道建置4處驛站，4日於潭雅神綠園道終點站舉行開工典禮。局長林筱淇表示，未來將提供飲水設施、簡易急救箱、單車停放支架、簡易維修工具等多項功能，預計明年2月底完工，以提供市民更優質的遊憩環境。

自行車驛站動土典禮4日於潭雅神綠園道終點大雅中科公園舉行，林筱淇指出，觀旅局投入500萬元，於各知名自行車道如東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道等建置自行車驛站。

林筱淇表示，工程預計明年2月底完工，屆時將新增4處自行車驛站，並提升原驛站星級，總計提升共13顆星，鼓勵市民多騎乘自行車，低碳又環保，也邀請各地遊客到台中自行車旅遊，市府將持續打造自行車友善環境。

觀旅局表示，近幾年積極規劃綠色交通，截至目前，台中市自行車道總長度共約722公里。另外，「2020台中自行車嘉年華」將於7、8日登場，首日在都會公園舉辦「親子單車小學堂日」，包括「趣味Push Bike」、「小騎士安全營」、「BMX闖關活動」、「台中自行車產業嘉年華」等系列活動。

次日則為「單車趣味闖關」活動，路線從都會公園出發，途中騎經巨大自行車博物館、潭雅神綠園道、摘星山莊、東海藝術商圈等景點，讓民眾邊騎邊欣賞城市之美，凡搜集指定戳章，還有機會抽大獎，歡迎大家共襄盛舉。

林筱淇強調，今年活動另結合在地業者推廣台中得天獨厚的自行車騎乘體驗，推出「單車小鎮旅行」套裝行程，除推廣自行車觀光外，藉由周邊帶狀旅遊路線，結合食、宿、遊、購產業行程，吸引遊客關注臺中獨特的觀光資源與特色，帶動旅遊商機。活動詳情可上大玩台中臉書粉絲團( https：／／www.facebook.com／taichungresort／ )或台中市政府觀光旅遊局網站(https：／／www.tourism.taichung.gov.tw／ )查詢。

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