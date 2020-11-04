由於新冠疫情衝擊影響擴及百業，國人在金錢上的支配更為謹慎，因此許多公益團體在募集物資面臨前所未有的困境。高雄大遠百週年慶期間攜手高雄市美濃區公所、美濃區農會行銷當地特色農特產品，同時齊推遠百愛的串連-公益愛無限「膳糧食物箱大募集」，要為偏鄉家庭募集聖誕節膳糧食物箱，所得將全數委由安得烈食物銀行進行聖誕節食物箱配送予偏鄉的家庭，讓家長在拼經濟的同時，可以不用擔心學童挨餓，讓學童們能在溫飽的環境下健康平安長大。

高雄大遠百長期致力推廣公益活動、扶植在地產業，由於疫情使然，公益團體募集物資不易，於週年慶期間拚業績不忘做公益，特別邀請高雄市美濃區長鍾炳光和高雄大遠百店長毛郅國協理，共同變身聖誕老公公，擔任遠百愛的串連-公益愛無限「膳糧食物箱大募集」愛心升級2.0最佳代言人，為偏鄉家庭募集聖誕節食物箱，號召民眾踴躍認購，讓安得烈食物銀行照顧的家庭都能吃到美濃盛產道地好米及優質農特產品，美濃膳糧食物箱認購價每箱300元，凡民眾一次認購二箱並捐出即可獲贈紅布朗國際有限公司所贊助的愛心禮乙份-紅布朗果乾什錦麥片500g乙包（價值300元），歡迎大家一起到高雄大遠百地下一樓異國食品館認購食物箱做公益，送愛到偏鄉、溫暖過聖誕！

高雄大遠百今年週年慶開打以來業績表現亮眼，除了豐富的商品及大手筆的滿千送佰吸引許多精打細算的消費者前來搶購，享受前所未有的超高回饋，高雄大遠百乘勝追擊再祭出五天加碼快閃，十一月六日起，持八大銀行信用卡於全館當日單筆分6期刷滿10000元送600元十足券，再搭配百貨服飾滿5000元送500元，優惠直衝16％，實質回饋超有感，勢必再度點燃週年慶激烈的消費戰火。

百貨週年慶期間除了超高回饋吸引買氣，更藉由引進特色快閃櫃及大型商品特會掀起民眾購物慾望，高雄大遠百四樓中庭即日起至十一月二十五日止，首次獨家引進Popcorn爆米花時尚流行服飾品牌，以優質的材料、細緻的設計及精心的剪裁，可完美打造年輕時尚專屬的穿搭風格；六樓中庭十一月十八日前則推出小鱷魚童裝特賣會，精選商品全面3折起，任選3件折扣後再享9折，材質舒適的特色及經典的剪裁也吸引許多家長大肆採購，買到賺到。另外於八樓中庭十一月十日前更獨家推出TRAVELER都會休閒服飾萬件特賣會，折扣下殺6折起，還可再搭配全館高達16％的回饋，搶好貨享優惠就趁高雄大遠百週年慶。

(工商 )