詹子晴（丫頭）4日錄TVBS《女人我最大》，她原先手上已有7項副業，包含飲料店、酒吧、燒肉、咖哩飯、日本料理、餐酒館與SPA美容等，如今再添一項，她近日在東區開了狼人殺桌遊店，投資超過百萬，預估將在12月初完工。

丫頭表示：「店裡除了狼人殺，也會有新遊戲，希望可以慢慢取代狼人殺，大家來店裡玩也可以吃美食。」除了桌遊店，她還獨資在網路開賣潔膚巾，未來有望開展實體店面，加起來總共有9項副業，她坦言目前副業狀態已呈緊繃，「不然我真的會忙不過來」。

丫頭新居裝潢中。（TVBS提供）

至於外界最關心的婚事進度，丫頭5月才與老公登記結婚，兩人在婚前分開住，日前買下內湖4千萬4房公寓，新家目前正在裝潢中，卻被部分媒體報導兩人新婚就「分居」，接到不少長輩的關心電話，她表示：「我們真的不是分居，是新婚後還沒住在一起啦。」至於何時補請宴客，她笑稱還沒開始籌備，「婚禮事情太多，目前還不想面對啦」！

(中時 )