公視《返校》影集改編遊戲IP，近日也釋出新角色名單，實力派韓國華裔演員羅光旭，飾演翠華中學校長「沈敬」，掌權近30年也是劇情關鍵角色，和劇中兒子「沈華」（姚淳耀飾演）有精彩對手戲。另外原著中經典角色「殷老師」，找來「運動女神」房思瑜詮釋，劇中她高雅又充滿堅毅的性格，搭配上英氣挺拔的體態，讓製作人認證「她完全就是殷老師本人」。
羅光旭出身韓國華僑，曾演出《鋼鐵雨》、《麻藥王》等多部韓國戲劇、電影。《返校》影集製作人林仕肯、林怡伶回憶，起初先透過視訊和羅光旭試鏡，其生命歷程宛如「沈敬」，加上他曾多次參與跨國戲劇合作，表演層次分明。劇中他為自身利益不擇手段，完美詮釋充滿權威、心機的反派角色，氣場強大震撼全場。
羅光旭除了和姚淳耀有精彩火花，也讚「學妹」李玲葦演技有渲染力，一場他看著李玲葦因受權力威脅而痛哭流涕時，在鏡頭外的他竟也因為太入戲而跟著流淚，他大讚李玲葦「我演了一輩子的戲，很少會有新演員跟我對戲時，可以讓我感受到他們的情緒，李玲葦真的太厲害」。
房思瑜近期推出個人寫真、忙《我們與惡的距離》舞台劇巡演，演出《返校》影集原作裡的經典角色「殷翠涵」，為讀書會事件中的核心人物，也是60年代前翠華中學校長殷傳良的閨女。製作人回憶，房思瑜長期運動、身材健美，試鏡時整個人精神奕奕，眼神也將當堅毅，穿上戲服後宛如「殷老師」上身。《返校》影集12月5日起每週六晚上九點在公視主頻道與Netflix同步首播，公視+週日上線。
《返校》影集也將於本屆金馬影展世界首映，在大銀幕上搶先播映一、二集，讓觀眾可在12/5正式播出前先睹為快，日前已開始售票，11/13的首映兩場放映都已被搶購一空，尚有11/16的下午場次可供選購，更多資訊請查詢金馬影展官方網站。
(中時 )
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