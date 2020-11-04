「想在台北買房子，必須不吃不喝好幾年；想在台北買好房子，必須不吃不喝好幾十年。」一句話道盡所有想在台北市置產族群的心聲。由於台北已開發多年，在交通與商圈部分均發展成熟，房價自然居高不下，若打算買在黃金地段，又想兼顧建材與居住品質，預算勢必得再拉高，如此一來離台北購屋的夢想又更加遙遠。

築億建設，經營理念為「不僅是蓋好一棟棟的好房子而已，而是一個幸福溫暖的家。」他們堅持為客戶打造頂級品質的房屋，近期在屬於台北市「蛋黃區」的大同區推出新建案「築億丰盛」，不僅規格為豪宅等級，價格也十分親民，為該區域內相當罕見的優秀建案。

築億丰盛採用戴雲發的Alfa Safe柱中柱工法，結構穩固安全。(圖/業者提供)

【採用Alfa Safe建築工法 柱中柱設計盡享安全穩固居家質地】

「築億丰盛」在規劃時便以安全第一為考量，因此在結構設計、建材挑選以及內配裝置上均琢磨再三，房屋結構上特別採用建築安全履歷協會理事長戴雲發的Alfa Safe柱中柱工法；建材部分則選用工研院研發的抗壓耐震防火輕質系統磚，且能有效杜絕壁癌發生，該系統磚也屬於綠建材，對地球環境負荷最小；內配部分則使用5合1AI智慧門鎖、林內三機、德國知名品牌innoci衛浴設備，大幅提升居住安全性與生活質感，讓住戶回家不只放鬆，更能放心。

高科技智慧住宅成為新趨勢，築億丰盛在內配上也可使用手機app操控。(圖/業者提供)

【隱形保全滿足便利與安全生活 築億丰盛打造全方位智慧宅】

近年來，E化科技智慧住宅成為新趨勢，住戶僅透過手機APP連接網路，也能管理家中大小事，業者表示，「築億丰盛」無論在公設配備如大廳大門電子鎖、電子信箱的設置，還是居家智慧門鎖，抑或是利用QR code取代傳統門禁卡，E化智慧設計使得訪客與外送快遞造訪時，更能方便聯繫，宛如隱形保全一般，守護居家安全。

【築億丰盛生活機能完備豐盛 全齡皆適宜居住】

回歸民眾最關心的地段選擇，「築億丰盛」位在民權西路站與大橋頭站之間，10分鐘以內即可步行至其中一座捷運站，知名的大稻埕商圈也能滿足一般生活需求，附近也有大同國小、民權國中等學校，乃文風鼎盛的學區，蘭州公園與大同運動中心則是周末假日好去處，在生活機能均能完善提供的情況下，更符合業者取名「丰盛」的意義。

【總價平易近人 吸引大批年輕族群預約賞屋】

目前「築億丰盛」在台北市蛋黃區算得上十分親民，現階段首購族不強求大坪數、期望有豪宅等級居住品質，坐擁蛋黃區黃金地段，「築億丰盛」完全能滿足首購族的需求，也因此每周皆吸引許多年輕族群前來賞屋。目前該案已進入完銷倒數，想趁機入主北市蛋黃區的首購族更需把握機會。

(中時新聞網)