圖二：GREENGATE 秋冬系列Charlotte 藍情雅致冬花，以藍色花卉圖樣搭配經典白。（GREENGATE提供）

圖三：GREENGATE 秋冬系列Sonia 純花甜心，以經典花叢圖案搭配鮮豔色彩。（GREENGATE提供）

圖四：丹麥品牌Lene Bjerre編織休憩扶手長椅，119X55 CM，6萬830元。（夏馬城市生活提供）

圖五：丹麥品牌tine K home的抱枕，簡約條紋方形靠枕，2530元。（夏馬城市生活提供）

後疫情時代很多人開始注重居家生活，大家也漸漸喜歡鄉村、簡約的家居風格，今年秋冬GREENGATE推，將品牌經典花叢圖樣結合鮮豔色彩、藍白色等，推出全新系列，另外代理許多20多國家具家飾用品的夏馬城市生活，也收集許多來自歐洲品牌如丹麥的Lene Bjerre、tine K home、荷蘭的Bunzlau Castle、Flora Castle等餐具、寢飾、居家佈置品，讓你在家也能享受北歐休閒氣氛。

過去常以花朵圖騰搭配柔美底色的GREENGATE，今年秋冬將具異國氛圍圖樣，搭配主色調白、藍、珊瑚粉、紅色，共推出八款系列，帶出斯堪的納維亞的北歐風情，新品包括餐瓷、寢具、沙拉碗、休閒布包、洗衣袋等，並針對年末的聖誕、新年推出Elouise 玫紅優雅，以紅色餐瓷讓餐桌上充滿節慶感。

質感家居選品店夏馬城市生活，其旗下多個品牌如荷蘭的也是近期大家都喜愛的北歐風，如創立40年的丹麥品牌Lene Bjerre，材質上喜好使用藤編、亞麻等質地呈現北歐原始之美，而同樣來自丹麥的tine K home，則喜愛運用流蘇、刺繡等元素，呈現優雅沉靜的風格，而荷蘭的Bunzlau Castl，以波蘭陶餐具聞名，其中藍白色調與圖文反覆呈現，是他們的代表風格。

(中時 )