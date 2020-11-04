後疫情時代很多人開始注重居家生活，大家也漸漸喜歡鄉村、簡約的家居風格，今年秋冬GREENGATE推，將品牌經典花叢圖樣結合鮮豔色彩、藍白色等，推出全新系列，另外代理許多20多國家具家飾用品的夏馬城市生活，也收集許多來自歐洲品牌如丹麥的Lene Bjerre、tine K home、荷蘭的Bunzlau Castle、Flora Castle等餐具、寢飾、居家佈置品，讓你在家也能享受北歐休閒氣氛。
過去常以花朵圖騰搭配柔美底色的GREENGATE，今年秋冬將具異國氛圍圖樣，搭配主色調白、藍、珊瑚粉、紅色，共推出八款系列，帶出斯堪的納維亞的北歐風情，新品包括餐瓷、寢具、沙拉碗、休閒布包、洗衣袋等，並針對年末的聖誕、新年推出Elouise 玫紅優雅，以紅色餐瓷讓餐桌上充滿節慶感。
質感家居選品店夏馬城市生活，其旗下多個品牌如荷蘭的也是近期大家都喜愛的北歐風，如創立40年的丹麥品牌Lene Bjerre，材質上喜好使用藤編、亞麻等質地呈現北歐原始之美，而同樣來自丹麥的tine K home，則喜愛運用流蘇、刺繡等元素，呈現優雅沉靜的風格，而荷蘭的Bunzlau Castl，以波蘭陶餐具聞名，其中藍白色調與圖文反覆呈現，是他們的代表風格。
(中時 )
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