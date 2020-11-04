台灣東洋與德國BioNTech（BNT）新冠疫苗代理案破局，對此，國民黨主席江啟臣今天表示，疫苗取得與施打覆蓋率，關係到國境開放與後疫情時代的國家發展，行政院應以防疫為最優先考量，儘速調整新冠肺炎的疫苗政策。

江啟臣下午在中常會發表談話，聚焦疫苗取得、為民眾把關萊豬及美國大選議題。當談到台灣東洋昨宣布無法如期代理疫苗進口，江啟臣表示，新冠肺炎的國際疫情再度攀上高峰，我國憑藉國境管制得當，沒有爆發社區感染。

江啟臣強調，疫苗取得與施打覆蓋率，關係到國境開放的時程，以及後疫情時期的國家發展佈局；疫苗政策，早已成為各國防疫工作的重要部署項目。

江啟臣認為，不論是自行研發，或是對外採購，對於國人來說，可以盡快施打安全、有效的疫苗，才是關鍵。行政院應該以防疫為最優先考量，因應時局的變化，儘速調整新冠肺炎的疫苗政策，積極守護全民努力得來的防疫成果。

話鋒一轉，江啟臣批評蔡政府突襲式開放萊豬進口，教育部雖函請各級學校供應膳食，一律採用國內生產及國內產地的豬肉，但面對在野黨提出校園進用瘦肉精肉品的修法提案，民進黨立委仍舊屈從黨意投下反對票，無視場外家長團體代表的憂心與吶喊，雙手高舉蔡英文總統的意志，雙腳踐踏民意與下一代的健康。

江啟臣指出，國民黨團堅持營養午餐「契約載明禁用萊豬入法」，就是要用最嚴格的標準來要求校園的食品安全，避免廉價的瘦肉精豬肉，流向成本管控最嚴格的校園團膳。民進黨政府無力面對外部壓力，執意開放瘦肉精豬肉，也不願具體研擬配套措施，就是將下一代的健康曝露在健康風險之下，我們沒有辦法接受。

「健康無可取代，下一代的健康，更不是貿易談判的籌碼」，江啟臣強調，捍衛食安與深化友邦交流，絕對不是二選一的難題。中華民國與美國的邦誼，奠定在對民主價值的共識，奠定在以為互惠為前提的各項交流。

江啟臣說，對民主價值有共識，我們更能夠大聲主張與民進黨不同的意見，反對過度屈從的貿易政策，仍能獲得友邦的理解。也就是因為以互惠為前提，我們不需要過度執著單一的貿易項目，仍能達到雙贏的目標。

江啟臣呼籲中常委、黨公職人員與支持者，在11月22日下午1點前往凱道集結，放下我們的旗幟，穿上黑色衣服，跟憤怒的人民站在一起，共同反對危害下一代健康的瘦肉精豬肉，反對雙重標準的民進黨，更要反對一黨獨大的綠色黨國體制。

(中時 )