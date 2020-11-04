2020台北設計獎得獎名單上個月底公布，最精彩的會後活動「校園國際交流」於3日在台科大登場，市府產業局今年以「設計˙應變」為主題，邀請到不同國家歷練背景的設計師分享實務經驗，並希望透過面對面的交流，激發彼此身在大環境下的思維廣度，共同解決經濟衝擊及產業轉型等問題。

產業局表示，「台北設計獎」每年都會舉辦，除了鼓勵設計師們持續創作外，也希望藉這場對談，帶學生領略國際設計潮流，且在未來能改善城市的經濟、社群、環境和文化的發展，展現台北設計獎「為不斷提升的城市而設計」的精神。

產業局表示，台北設計獎邁入第13屆，獲得世界設計組織、國際設計社團組織及國際室內建築師設計團體聯盟認證，參賽件數達5508件，參賽國家72國，其中，外國參賽件數近7成，彰顯出台北市國際設計領導城市的地位。

產業局說，校園國際交流中，邀請各創新領域成功人士透過現有的生活模式，衍伸思考未來的創新方向，並帶領現場的學生們，一起思考未來的設計何去何從。

產業局指出，「台北設計獎」相關得獎作品，相關作品介紹也已同步更新在「台北設計獎」官網的線上展覽專區，歡迎大家欣賞這些創意十足的設計作品，其他相關訊息，歡迎連結至官網查詢。

(中時 )