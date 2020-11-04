去年在斯圖加特世界競技體操錦標賽，和隊友一同為中華隊拿到東京奧運男子競技體操城隊參賽資格的李智凱，於109年全國大專校院運動會競技體操，幫助所屬的國立體大進帳成隊、個人全能、鞍馬及雙槓4面金牌，談到自己在激烈競爭中的成長，他認為2016年里約奧運落馬，是很大的洗禮。

2016年里約奧運前一個月，李智凱在練習前傷到右腳踝韌帶加骨裂，是他體操生涯受過最重的傷，他努力復健回到場上，並把希望放在自己最擅長且可靠上肢力量展現的鞍馬，卻在上萬名觀眾面前落馬，雖然重新上馬順利完成動作，還是無緣晉級到決賽。

回想這段經歷，李智凱感嘆：「2016里約奧運真的是我人生中一次很大的洗禮，我經歷受傷、歸隊、落馬等考驗，都是讓我脫胎換骨的重要過程，可以說沒有2016里約奧運，就沒有現在的李智凱。」

李智凱透露不像一些大心臟選手毫不怯場，需要經驗累積來改變自己，剛開始在國際賽初出茅廬時，一度很不習慣被觀眾注目的感覺，「以前比賽我都喜歡待在角落準備，希望安安靜靜比完，但當我出國比賽，國外觀眾都不認識我，就會在我上場多看我幾眼，這樣的壓力很大，卻是很好的學習氣氛，也是放大檢視我實力的好機會。」

「能夠被國外體操迷關注，不只代表我，也代表台灣被看見，是很棒的事。」李智凱這麼說，「我也學到如何頂住壓力、完成挑戰。」

李智凱將和另一位體操好手唐家鴻、寶島羽球一哥周天成、游泳新星王冠閎角逐109年體育運動菁英獎最佳男運動員獎，如果順利獲獎就是連三屆得獎，他笑說：「其他三位都是很出色的選手，我不敢去想三連霸菁英獎，入圍對我就是肯定。」

(中時 )