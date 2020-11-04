彰化某醫院1名李姓住院醫師，去年8月晚間在該院某大樓8樓之員工專用廁所，用可連結手機APP的密錄攝影鏡頭，偷拍在如廁的女同事，當場被逮個正著，事後院方報警李姓醫師遭檢方依妨害秘密罪提起公訴，近日判決出爐，李姓醫師遭判處有期徒刑6個月，可上訴。

這起事件發生在去年8月25日晚上７點半左右，被偷拍的女護理師發現隔壁廁所地上，有一隻手持方形鏡頭的手，隨即起身喊叫跑出廁所，通知其他醫護人員及警衛，李姓醫師見逃不掉了，還將攝影鏡頭及記憶卡丟入馬通沖水，躲在廁所10分鐘後，才走出廁所，並矢口否認偷拍。

當時院方為了找出偷拍的證據，還雇工將廁所馬桶打掉，才找到被沖掉的攝影鏡頭及記憶卡；從記憶卡發現，陳姓醫生從2016年開始就有偷拍的惡習，除了在廁所偷拍如廁畫面，還將攝影機放在值班室內，偷拍同事更衣，檢警在手機及記憶卡內，找到17張偷拍的照片。

彰化地院審理時，被害的護理師還向法官控訴，從案發到現在如廁都會有恐懼感，認為平時受人尊敬的醫師，愛女兒的好父親，怎麼會是這種人，難以令人置信，希望法官可以申張正義，從重量刑；李男則辯稱，因為自己是家中支柱，精神壓力大，患有精神疾病，壓力大一時踏錯路，希望法官能給他改過自新機會。

最後法官審酌，認被告身為醫師，社經地位甚高，竊錄告訴人非公開活動及身體隱私部位，造成告訴人心靈嚴重受創，犯罪情節非輕，被告雖坦承犯行，但雙方對於和解仍有極大歧異，導致和解未成，考量被告犯後態度良好，已婚，育有2子，且因精神疾病持續就診中，最後依妨害秘密罪，判處有期徒刑6個月，得易科罰金，可上訴。

(中時 )