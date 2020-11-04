台鐵日前發生斷軌事件，向來關注基層士氣的行政院長蘇貞昌晚間11點決定要宜蘭火車站為台鐵巡軌員打氣，慰勞巡軌員辛勞。針對外界好奇此行是否與美國大選有關，蘇揆可借此行程對外回應？行政院發言人丁怡銘說，與大選無關，這是早已安排好的行程。

台鐵5月發現斷軌長達44公分，卻未依規定通報，竟還讓列車通過。蘇揆日前已交代交通部長林佳龍，除了嚴懲失職人員，也要儘速向他提出報告。

丁怡銘說，台鐵先前發生管理上的問題備受批評，蘇揆今晚宜蘭的行程，主要是要為包括巡軌員等台鐵第一線人員加油打氣，慰勞他們的辛勞。行程較晚且現場不適合採訪，因此並未對外公開，他預定今晚將近11時左右抵達宜蘭的台鐵火車站。

對於此行是否與美國總統大選有關，蘇揆是否會在此行程提出回應，丁怡銘說，這項行程早已安排好，與大選無關，且美國總統大選的結果與通訊投票的開票相關，最快的回應應該也要等到明天。

(中時 )