烏眉國中改造舊理化教室成為社區共讀站，實現學生與社區民眾共讀的願景，期盼提升偏遠學校閱讀力，幫助學子開拓視野、揚眉吐氣。（烏眉國中提供／巫靜婷苗栗傳真）

烏眉國中今年10月獲教育部選為閱讀磐石學校。（烏眉國中提供／巫靜婷苗栗傳真）

烏眉國中改造舊理化教室成為社區共讀站，實現學生與社區民眾共讀的願景，期盼提升偏遠學校閱讀力，幫助學子開拓視野、揚眉吐氣。（烏眉國中提供／巫靜婷苗栗傳真）

烏眉國中改造舊理化教室成為社區共讀站，實現學生與社區民眾共讀的願景，期盼提升偏遠學校閱讀力，幫助學子開拓視野、揚眉吐氣。（烏眉國中提供／巫靜婷苗栗傳真）

烏眉國中改造舊理化教室成為社區共讀站，空間規畫以大地色系沉穩低調，書桌面對大面窗戶，採光好、綠意佳。（烏眉國中提供／巫靜婷苗栗傳真）

烏眉國中社區共讀站，開幕書展主題為「傳承」，期盼將閱讀文化傳承下去。（烏眉國中提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮烏眉國中推廣閱讀，今年10月獲教育部選為閱讀磐石學校，為實現共讀願景，5日將啟用新的社區共讀站，校長林孟君指出，烏眉共讀站將原位於2樓的圖書館移到1樓方便民眾使用，空間規畫以大地色系沉穩低調，讓學生與社區民眾徜徉大自然中，享受溫馨的閱讀空間。

苗栗縣政府推廣全民閱讀、終身學習，向國教署爭取補助加上縣府配合款，共計8110萬元，改善縣立高中、國中小圖書館空間，教育處指出，自2017年起已完成21所社區共讀站，目前還有10所執行中，烏眉共讀站獲280萬元整修經費，提供嶄新的圖書館空間，期盼提升民眾的閱讀興趣與素養。

校長林孟君指出，烏眉國中圖書館原本位於2樓，為實現「社區共好」精神，將圖書館移到1樓方便民眾使用，而1樓教室原本是理化教室，今年除了辦理新理化教室招標設置，新舊圖書館搬遷也由學校師生共同完成，並將社區共讀站取名為「揚眉書軒」，相信偏鄉不是距離，提升閱讀力能揚眉吐氣。

教育處指出，烏眉國中雖為偏遠學校，但社區凝聚力強，開幕主題書展以「傳承」為主題，由歷任家長會、校友、社區民眾及退休主任，每人捐贈共讀站1本書，象徵攜手將烏眉優質的閱讀文化傳承下去，烏眉共讀站環境好、綠意佳，期盼能夠實現共讀的願景，拉近閱讀的距離。

(中時 )