大好的消息來了，我們很快就將送走今年的最後一次水逆，至此2020年的負面星像也基本告一段落，接下來一個多月的時間用來平復、痊癒、滿血復活！本周星像不多，水星順行之後，生活秩序混亂、出錯和各種烏龍事件都會減少，適合展開計劃，推動進程。唯一要注意的是周末水星、月亮、土星成T三角，內心戲不少，也更多煎熬感。建議不要感情用事，把自己的情緒問題理順，跟外界和解。

▍白羊座

水星在對宮恢復順行，周圍支持力量漸漸多起來，不再孤軍奮戰。特別是之前停滯、中斷的業務或談話能再撿起來，水逆期間出現的頭腦迷糊、衝動、時間日程延誤等現像也逐漸緩解，有清晰的思路和判斷，少數人給自己訂立新目標，爭取年底前衝刺一下。

但要注意心思浮動，容易被別人的意見和觀點左右，比如有人對你的外表指手畫腳，就會去衝動買衣服、化妝品、整容。工作留心合作關係，一方面效率提升，忙碌而高效，但同時也不能排除突發狀況或接管自己不熟悉的業務，對待消耗的關係或不理想的結盟要及時終止。財運穩中有升，貸款、預算等申請得到回覆。感情稍有不甘心，單身者能遇新人，只不過這個人是否適合，還有待接觸和評估。

▍金牛座

金牛座並沒有完全從低氣壓中走出，好在水逆結束，工作上的延誤、不順利慢慢解決，開始找回手感，但對某些事情仍舊需要保留耐心，等待結果或更有效的處理方式，這種等待並不是坐享其成，注定要付出更多的辛苦，結果才是好的。職場會有盤點、考核、驗收、檢查等，少數人需要匯報總結或交接，做好充分準備，提防豬隊友忘事或遲到早退。

要注意情緒出問題，可能是之前的人際矛盾凸顯出來，也可能是溝通成本增加，有口舌是非和虛假傳聞，一定避免爭吵、肢體衝突，建議灑脫些，別過分計較。財運不錯，有偏財所得，置業或二手交易也容易獲利。部分人也會策劃假期、出行。感情上有伴的稍顯疲勞，需要考慮的事情比較多，還會涉及到家人、孩子和職場規劃，對方的支持和理解很重要。單身者一定一定要睜大眼，遠離爛桃花，可能會被有伴的示好，或是遇上不負責任的怪咖。

▍雙子座

做事有些刻意，要麼是跟某人賭氣，要麼想表現自己，其實眼前目標未必是真正想要的，還是要好好思考一下，免得到最後又累又不快樂。

要注意情緒，可能會被一個人拒絕或疏遠，導致你對自己有些失望，職場不排除有資源的爭搶和不良競爭。特別要留心金錢、利益上的矛盾，你可能太過天真，而別人已經考慮得很現實了。做事別主觀臆斷，注意團隊協作，提高效率，更不要把私人情緒帶到工作裡。社交活躍，會有邀約、飯局和應酬，注意勞逸結合，別暴飲暴食。同時你需要為自己多考慮一下，否則別人會覺得你好說話，予取予求。花銷比較大，有些欠款、拖延要及時處理，但也有偏財所得，中獎、禮物上門。感情別鑽牛角尖，有的人會因為怕被拒絕而不敢往前走，有伴的期待關係新的走向。

▍巨蟹座

狀態比較顛簸，雖然水逆結束了，但內心中有結始終沒打開，也許不是你的問題，就是時候不到。要避免自己情緒激動，最好能低調、謹慎一些。家庭事務繼續跟進，可能會跟長輩發生言語衝撞，但之前的問題已經找到解決方法，不妨放下面子，找人幫忙。關於交通不暢、溝通誤會和忘事、日程耽擱等情況得到緩解，職場按部就班，逐漸想走近人群，給別人留下好印象。

可能出現競爭，部分人不放權，事情比較難搞。有的人跟你勢均力敵，有的人讓你無法放鬆下來，從某個角度上說，只有看到確實的結果，你才能鬆一口氣，眼下除了要剔除阻礙，就是盡力表現出專業性和忠誠度，在辦公室關係上保持分寸。涉及到合作、結盟要多想一步，避免被套路。周末不適合工作、加班，最好能留出獨處時間，好好舒緩身心，有些人對你是好意勸告，你也明明知道，但心中就是抗拒。健康留心身體酸痛、頸椎、腹部和消化道問題。財運一般。感情有伴的學會換位思考，單身者有相親或別人牽線搭橋的機會。

▍獅子座

延續上周好運，水星順行，好消息和好心情也到來。工作、學習效率都在提升，能取得好成績或者得到老師、前輩的指導。職場有望得到一個培訓、學習、出差或代表出席某場合的機會，雖然資料、文書和需要整理的事項不少，但收穫頗豐。少數人可能會調整工位、職務輪換。

不過之後星象衝突，情緒問題凸顯，會對一個人產生敵意、負面感觀，或是別人說錯話導致你很沒面子。跟上司關係出現微妙變化，不排除產生隔閡。除了要留意溝通、交流問題，也要留心身體健康，特別是免疫力降低、水腫、關節、生理期問題。盡量不要出遠門，自駕防止違規超速，吃罰單。涉及到境外事務、移民、簽證、出版和法律會出現問題，比如提交的手續資料未獲通過，或是工作當中被投訴、被批評。財務總體穩定，只不過在人情、交際上要有投入，或動用自己的私人關係。感情不是重點，但要小心爛桃花，有的人表現是不恰當、越界的，如果你不能及時拒絕，可能會變本加厲，有進一步發展。

▍處女座

別再緊張和焦慮了，守護星已經順行，未來會撥雲見日，事情逐漸順利起來。特別是財務方面，這個位置引動你內心對現實的訴求和渴望，不會再充冤大頭或當老好人，在職場想正面證明自身實力，生活中可能也會跟人談錢的問題，追回欠款或明確利益歸屬。職場自由度放寬，能嘗試些創新或跨界方案。部分人可能需要獨立做決定，或者重組團隊，裁掉下屬。如果從事金融、保險等領域，則要分辨消息真偽，提前檢測預算、系統有無漏洞。

社交往來方面有些不順利，可能會遭遇冷暴力，別太在意，另一方面也要直面癥結，別拖延或逃避，盡可能早一點解釋說明。花銷很大，不排除有預付、擔保或提前透支的行為，同時也要謹防財務詐騙。健康注意皮膚、神經系統、生殖器問題。感情嘴上說著順其自然，心裡想要的卻不少，如果無法找到平衡，就會有貪念和得失心。有伴的重點在互相信任、幫扶，單身者也許有迷茫的感覺，雖然有桃花出現，但對方可能非單身，或已經有曖昧對象。

▍天秤座

水星在命宮順行，第一件事就會幫你掃除陰霾，毫無疑問是進退可據，未來更能坐擁天時地利人和，迎接好運。工作狀態提升，生活滿意指數也不低，無論與周圍人相處還是跟陌生人初遇、工作、談判都游刃有餘。

之後月亮、水星、土星相位不佳，要提防家中事務，比如家裡物品損壞，或者家人突發事件等。不過這些都是小插曲，如果有人表現強勢讓你不舒服，不用計較，對方很快也能自己覺察出問題。部分人會安排接下來的假期、出遊計劃，也適合跟人聚會、傾訴心聲。留心合作、伴侶關係，合作方或客戶可能會提出一個讓人啼笑皆非的想法，又不能直接反駁，比較勞心費神。辦公室關係、同事關係會有競爭，不排除針對一個名額或福利、好待遇而較勁、撕破臉。財運稍有下滑，開支出變多，投資收益也會有起伏。健康留心血壓、血糖和咽喉腫痛。感情當中會隱隱滋生出嫉妒心，好在有伴的互動升溫，有問題也能及時解決。單身者心儀的某個對象，你身邊也有人看上了。

▍天蠍座

水逆結束，一切都在好轉，好消息也是慢慢到來，不要心急，更別主動丟掉優勢。因為水星還在12宮，內心中的疲憊感會持續幾天，覺得工作或生活比較折騰，或者是健康問題堪憂，比如上火、失眠、焦慮、潰瘍、刀火傷和腸胃病。

職場並不是不好，而是不放心，如果沒得到反饋不放心，沒有結論也不放心，因此會用很多精力在等待和猜測上，建議灑脫一點，找到適合自己的節奏，不破不立。也不妨抽出時間休息和獨處，比如請個短期休假，或者學點新東西，跟信任的人聊聊天，舒緩壓力。涉及到開會、移民、簽證、辦手續和打官司會有狀況，不宜多線並行，要重點擊破問題。周末可能會加班趕工，跟同事發生矛盾衝突，同時腦子裡也盤旋著要不要辭職、要不要創業，要不要繼續留下來等一系列問題，注意某個女性給你帶來的消息，將有決定性作用。財務穩中有升，也許會接到私活或收益、獎金提前入賬。感情有激情也有破壞力，你還不夠清醒，一定別太冒進，同時小心非單身人士的騷擾。

▍射手座

水星在人際宮位順行，對你來說是得道多助，自己不用太操心，借力使力就能達到目標，生活和工作都處在一段比較輕鬆、事半功倍的階段。在水逆期間跟舊人舊事的聯絡，某些工作議題、合作等也有定論，職場多線跑動，不同部門間的溝通協調和市場調研、公關推廣等，向外拓展的渠道不少，正好是表現自己能量的機會。

不過之後要掌握好力度，如果你有私心的話，別人也會看出來，千萬不要自作聰明。涉及到財務、預算等問題也先保守推進，控制自己的的野心和慾望。可能會對某個人產生嫉妒心理，覺得對方佔了便宜，或因為上司分配不公、所得不對等而心理有落差，如果把這種情緒表露在外會帶來不必要的矛盾。脾氣比較衝，火藥味十足，在說話交流時注意措辭，以免發生爭吵。可能會有人求你辦事，要同時忙幾個議題。財運稍有浮動，花銷不少。健康下滑，注意消化道、生殖系統、腿部問題。感情上有伴的別對對方隱藏想法，單身者身邊很熱鬧，有可能遇到心動對象。

▍摩羯座

水星順行在星圖頂端，就像一下子接收到了助力，開始谷底爬升，變得鬥志十足，更加自信。職場狀態轉好，能主動清除前方路障，跟不適合的人、不適合的工作或位置說再見，正在求職面試、創業或尋找合夥人的也會有好運，上班族或許能得到一個名額、獎賞或升職機會。

不過之後土星在命宮相位不佳，注意合作關係會有誤會，或者因為有所保留、第三方挑撥離間而出問題，一定要改變沉默、佛系的風格，有些話要自己去說明白，有些人才不會得寸進尺，為難你或消耗你。強勢一點不是錯，掌握好分寸的話，你還會提升影響力和話語權。不要太過嚴肅和苛刻，特別是在跟家人的相處上，你可能想糾正對方的做法，或者看不慣一件事。注意長輩健康。少數人會面臨前途和家庭的矛盾，需要做出抉擇。財務一般，小有危機感。感情上有伴的保護欲爆棚，不想另一半吃虧或者被欺負。單身者有僥倖心裡，或者太過懶惰，建議如果有喜歡的人就去主動接近，多參加聯誼、聚會。

▍水瓶座

注意節奏，好消息是水逆結束，生活的霧霾一下子被驅散，各種事情的安排、議程都走入正軌，涉及到境外事務、長途出行、打官司、移民和留學等有理想進展。能聽到一個好消息，幫助你爭取到機會或聯繫到一個人。職場要注意做事方法，找對路子就能事半功倍，部分人確認新項目、拜訪客戶或走關係；但如果一意孤行或者用錯了辦法，就會感到很累沒有回報，小人比貴人多。

要注意身體健康，比如情緒問題、神經系統、睡眠、心臟和腸胃。工作當中恐怕會被批評，其實都是小事，但如果太計較或愛面子，就可能放大矛盾。周末留心出行，自駕防止違規超速，最好提前保養車子。關於開會、出差、考證和面試要做好充分準備，不排除記錯時間、有疏漏。在與人交流上說話太直，雖然出發點是好的，但會讓對方難堪，兩個人都下不了台，虛心聽取別人的意見會讓你少走很多彎路。財運不上不下，注意用火用電安全，感情部分心中有孤獨感，也會對一個人的印象發生變化，會在短時間內親近或疏遠對方。

▍雙魚座

水逆結束，很多事走上正軌，但內心也有壓力，壓力在危機感和對外界的不確定，比如究竟要不要結婚，要不要答應某個人，要不要離職或更換居住地等等。你現在需要穩定和信任感，不僅是對別人信任，也要對自己放心一點，別杞人憂天。工作中有些事要不停催促，或者對方更換了負責人、策略，保持及時溝通和匯報機制，可以提前落實書面文件、簽約等，以免對方變卦。團隊中可能會有人偷懶、心口不一，讓你白白多做了很多工作，但好在結果是好的。

周末星象不佳，奔波跑動較多，疲勞感加重。某個截止日期可能提前，或者需要預付款項、墊付和預支。這周的財務也是重點，長遠看身價有提升，也會得到外財、佣金、獎賞或禮物，涉及到借貸、信用、保險、賠償等，只要耐心就能有理想進展。但同時花銷很大，有太多想買的東西，要學會取捨。部分人可能會約體檢、注射疫苗或整容美體。感情有伴的忌推卸責任，信任是重點，也要適應不同狀況。單身者期待值太高會讓你感到失望，不如順其自然。

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(中時新聞網)