納智捷汽車4日上市全新「URX 7人座樂活款」，訂價99.8萬元，是市售唯一百萬元內的七人座旗艦休旅車。納智捷總經理蔡文榮介紹，新車集裕隆集團研發能量大成，延續過往一車多用的造車理念，讓車主一次擁有七人座、樂活與福祉功能的多重享受，11月購車還享「樂在7中」早鳥優惠，除享早鳥優惠價98.8萬元，與市價5.29萬元的SHARP 70吋4K Android TV顯示器外，並加贈原廠導航、3萬元保險抵用金（新車乙式以上車體險）、免費升級腳踏感應電動尾門與茶多酚負離子PM2.5濾網升級。

此外，對於URX的五人座車款，納智捷也同步祭出「加倍升等專案」，11月底前購買URX ADAS智駕款（原售價89.8萬元），可享加價1萬元，即刻升等94.8萬元的URX AR環景款，再送原廠導航，免費升級腳踏感應電動尾門與茶多酚負離子PM2.5濾網升級，同樣也有SHARP 70吋4K Android TV顯示器等購車禮，總價值超過11萬元。

(工商 )