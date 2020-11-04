行政院災害防救辦公室為加強各地方政府災害防救工作的推動及執行，並提升各縣市相互交流與合作，4日上午在國立聯合大學，舉辦「行政院109年度災害防救業務B區聯合訪評」，由苗栗縣、新竹縣、台中市、南投縣及彰化縣等五縣市共同參與進行災害防救業務評核及交流。

這次的訪評由苗栗縣主辦，苗栗縣副縣長鄧桂菊致詞時表示，政府面對各種災害如：非洲豬瘟、秋行軍蟲災以及新冠肺炎疫情，應持續加強防災救災整備工作及應變能力，並從中獲取經驗為將來不可知災害的挑戰提前做好準備，保障人民的生命財產安全。

本次訪評活動，是由苗栗縣消防局統籌規劃，中區5縣市充分交流彼此在災害防救工作上的亮點與成效，另外也期望藉由業務評核中委員所提出的建議，使本縣對目前的災害防救工作能有更詳盡的檢視，時時查漏補缺，才能有效落實平時防災減災、整備工作、災時應變處置及災後復原措施。

行政院中部5縣市災害防救業務聯合訪評由苗栗縣主辦，4日上午在聯合大學召開，苗栗縣副縣長鄧桂菊到場。（消防局提供／謝明俊苗栗傳真）

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