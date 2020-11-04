大聯盟2019年開始票選「聯盟第一隊」「聯盟第二隊」，今年碰到新冠疫情而取消明星賽票選，這次的聯盟前兩隊實質上就是明星隊了。本季特別的是全聯盟DH制，國聯也出現強力的指定打擊人選。官網列出本季5位DH好手，其中兩位就是國聯的。

太空人布蘭特利(Michael Brantley)本季繳出0.300打擊率，並且他沒有弱點球種，速球、滑球、變化球都維持相當的打擊率。更棒的是他從2019年才加盟太空人(先前效力印地安人)，與作弊事件無關。

雙城克魯茲(Nelson Cruz)今年在縮短球季敲出16轟、33打點、0.303打擊率，可怕的是他今年復賽時已經滿40歲。去年他繳出41轟、108打點、0.311打擊率，證明年齡只是一個數字而已。他也是上季的全聯盟最佳DH。

勇士隊歐蘇納(Marcell Ozuna)本季怒濤般敲出18轟、56打點，包辦國聯全壘打王與打點王，還有0.338的超高打擊率。歐蘇納可能充滿著怨恨，他去年季外挑戰自由市場失敗，只拿到1年1800萬美元合約，本季就全發洩在對方投手身上了。

印地安人瑞耶斯(Franmil Reyes)、紅人隊溫克(Jesse Winker)也表現不錯，後者打出生涯最佳的0.544長打率。溫克本來是外野手，因為今年有多出的DH名額才交給他。由於前3位表現傑出，要爭取這兩個名額(球迷選票佔50%)應該很困難。

(中時新聞網)