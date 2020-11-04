昔日補教名師高國華靠教英文闖出名堂，10年前他和補教天后陳子璇爆出婚外情，與二婚妻子蔡郁璇8年婚姻告吹。當時高國華就被挖出，2001年出書時曾向第一任太太何廷芳告白，直喊：「下輩子，我還要再娶妳一次！」但他隔年就和元配離婚，梅開二度娶蔡郁璇，頗為諷刺。

據《自由時報》報導，高國華10年前被週刊拍到和陳子璇車上舌吻，被外界戲稱「補教人生」。隨後他還被起底，2001年出書《高國華教你反敗為勝》，書中後記特別提到媽媽和第一任妻子何廷芳，他深情向何廷芳告白，表示：「我想，我和她就好像是風箏，即使我離她再遠，也有一條看不到的線，隱約地牽動我，讓我有動力要飛回她身邊。」

未料，2002年高國華就跟口中的真命天女何廷芳離婚，改娶蔡郁璇，而蔡郁璇先前上《小燕之夜》透露，自己是大一、大二去補習班工作時認識了「老闆」高國華，當時她對高國華的幽默印象深刻，蔡郁璇大學畢業，高國華和前妻離婚後，才對蔡郁潔展開猛烈追求。

2010年高國華轉戀上同行的陳子璇，與結婚8年的蔡郁璇離婚，後來高國華因違反《證券交易法》被罰有期徒刑1年8個月，2015年7月高國華假釋出獄，這段期間陳子璇都不離不棄，兩人也常用書信維繫感情。今《鏡週刊》則報導，陳子璇這半年來因工作人在大陸，與高國華相隔兩地，男方被拍疑似帶濃妝妹回家，與陳子璇是否感情生變？當事人都暫無回應。

(中時新聞網)