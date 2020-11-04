台灣自限制塑膠袋和其它一次性塑膠產品之後，部份消費型態已有改變，然而綠色和平表示，環保署計劃在2030年全面禁用的4大類一次性塑膠產品，除了10年間總用量也增加了22.8％外，更高達8成民眾不知道台灣2030年將全面禁用一次性塑膠產品，限塑政策明顯失靈，籲政府加重限塑力道，提高收費與獎勵優惠，加速淘汰一次性塑膠。

環保署於2018年提出2020年擴大限用、2025年全面限用、2030年全面禁用吸管、飲料杯、購物袋、免洗餐具等4種一次用塑膠製品。

綠色和平以歷年經濟部產銷統計估算後發現，免洗餐具與紙容器的用量10年來成長約37％，而推動限塑歷時最久的塑膠袋，10年間竟也增長1成以上，環保署預計在2030年全面禁用的4大類一次性塑膠產品，在10年間總用量增加了22.8％，限塑政策明顯失靈。

綠色和平指出，雖然限塑政策推動行之有年，但根據調查結果顯示，竟有高達8成民眾不知道台灣2030年將全面禁用一次性塑膠產品。

另外針對目前限塑政策所涵蓋的一次性塑膠品項進行電話調查，民眾隨手可得的一次性塑膠產品按照比例依序為傳統市場的塑膠袋 (63.2％)、小吃店的免洗餐具 (48.8％) 以及手搖飲料店的免洗杯和吸管等，這些都是目前尚未有任何限用措施的場所。

綠色和平專案主任唐安說，「政府目前的限塑對象只挑軟柿子吃」，對塑膠用量大的場所毫無管制，導致台灣整體的塑膠使用量遲遲無法降下來。

因此建議，政府應掌握各行業一次性塑膠用量，並儘速納管傳統市場、小吃店及連鎖飲料店，並提高收費與獎勵優惠，改變目前塑膠隨手可得的氾濫情況。

(中時 )