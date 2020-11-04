全球矚目的美國大選投票日周二（3日）登場！市場對選後情勢明朗化的期待，鼓舞投資人情緒高漲，激勵隔夜美股3大指數收高。台股早盤屏息大選開票結果多於盤上小幅震盪，11點過後在電子權值股台積電(2330)、大立光(3008)、聯發科(2454)、聯電(2303)聯手點火衝鋒下，帶領台股拉出一波驚人漲勢，盤中高點觸及12885.28點，大漲逾百點，成功收復12800點大關，終場加權指數大漲131.89點為12867.9點，成交值放大至1925.7億元。今日外資(不含外資自營商)買超61.4535億元，投信買超10.2811億元，自營商買超27.4485億元，三大法人買超99.18億元。

隔夜晶圓雙雄ADR雙雙收紅提振多方士氣，帶動盤中突襲發動快攻，台積電(2330)一度大漲10.5元來到451.5元，聯電(2303)漲勢更猛狂飆6%，帶動聯家軍智原(3035)、聯陽(3014)、宏齊(6168)走路有風，讓早盤一片觀望的台股掀起一波大漲攻勢。蘋概股亦跟著表態，聯詠(3034)、景碩(3189)、精材(3374)、原相(3227)等紅通通。PCB族群吸引買盤青睞滿面紅光，南電(8046)價量齊揚差一檔亮燈漲停，點火國巨(2327)、欣興(3037)、蜜望實(8043)、金像電(2368)、凱美(2375)、信昌電(6173)、奇力新(2456)跟進走揚。

股王大立光(3008)站穩月線大關，領軍光電族群整體士氣，玉晶光(3406)、佳凌(4976)、亞光(3019)等抗跌有撐，惟TFT面板的友達(2409)、群創(3481)在多方陷入觀望下震盪走跌，彩晶(6116)、GIS-KY(6456)則獲買盤青睞雙雙勁揚。LED族群搶食MicroLED、MiniLED千億大餅，晶電(2448)結盟陸廠利亞德量產MicroLED，今吸引買盤敲進放量走揚，帶動台表科(6278)、隆達(3698)、光磊(2340)、麗清(3346)、光鋐(4956)、惠特(6706)、泰谷(3339)等聯手勁揚。太陽能族群因民主黨總統候選人拜登重視綠能政策日前掀起一波漲勢，今部分個股包括太極(4934)、元晶(6443)、茂迪(6244)、國碩(2406)等漲多壓回相對弱勢。

美國總統大選結果即將揭曉，外資押寶資金進場，繼昨日回頭買超台股145億元，創下10月9日以來最大買盤後，今日持續進場加碼，連三日買超金額達235.75億元。法人表示，台股利多匯集，避險情緒淡化，觀望資金重回懷抱，可望順勢拉抬年底的作夢及作帳行情。5日RSI為64.59，10日RSI為56.82，9日K值為48.92，9日D值為40.55，20日乖離率為0.34。美國總統大選開票如火如荼展開，隨著不確定因素逐漸消彌，市場重新蓄積上攻動能，台股今日由晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)強勢點火拉抬下大漲逾百點，重返12800點大關。

分析師表示，除非美國總統出現難產現象，不管誰當選，只影響到選後短線走勢，若川普連任則股市延續多頭腳步，較不利美中關係發展，如拜登勝出，股市短線可能因加稅影響而拉回，美中緊張情勢可較緩和，全球貿易保護主義趨緩，兩政黨都會提出紓困及振興經濟計畫，有利經濟復甦及股市表現，惟需留意疫情是否持續爆發失控，各國實施更嚴格的封鎖措施，影響到短期經濟復甦及股市表現。

目前看起來，川普在還未開完票數的關鍵搖擺州似乎暫時領先，使其選舉人票數後市看漲；不過，此次美國總統大選，無論誰勝出，均可望走向和平落幕之路，使美股未來回歸基本面的中多架構仍可期。針對11月台股走勢看法仍以長多具正向，除非美國總統短期難產，或歐美疫情持續升溫、造成美國也進一步封鎖，否則頂多整理到11月中左右，就有機會挑戰萬三甚至再創波段新高。選股方向可留意蘋概、IC設計、生技、造紙、二線塑化、內需。

(時報資訊)