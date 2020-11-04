受隔夜美股再度大漲與美股期貨走揚激勵，周三日股上漲。投資人屏息等待美國總統大選結果，惟初步計票結果與選況預測顯示美國總統川普與其民主黨對手拜登的得票難分軒輊，使大盤漲幅受抑。

周三日經225指數收漲1.72%，為23,695.23點，盤中一度漲逾2%，站上2月來新高。東證一部指數收漲1.2%，為1,627.25點。

投資人原先押注拜登可望大獲全勝，將緩解政治風險，並有利於推動大規模財政激勵方案。但隨著票數逐漸開出，川普在具關鍵影響的佛羅里達等搖擺州得票領先拜登，雙方總得票數拉近，再度點燃美國大選結果將陷入爭端的擔憂。岡三證券首席策略師Fumio Matsumoto表示，雖然結果尚未確定，但股市動向似乎押寶川普勝選的可能性較高。

東證核心30指數以人力派遣公司瑞可利表現最亮眼，終場大漲5.23%，其次為製藥公司第一三共漲4.66%。

此外，電氣設備製造公司藤倉（Fujikura），IT服務供應商NTT Data財報告捷，終場分別大漲27.92%與11.46%。

(時報資訊)