雖然賣出的車輛較少，但是奢華超跑車廠法拉利在第三季出現更多的獲利，意指購車迷需要更深的錢包。

法拉利周二公布財報，第三季獲利(Ebitda)增加6.4%，為3.30億歐元；營收則下滑3%，來到8.88億歐元。綜合的原因可能為法拉利對瑪莎拉蒂(Maerati)以及對一級方程式車隊的引擎業務減少，以及頂級高利潤車款推升所致。

第三季淨利上升1%，為1.71億歐元。由於生產節奏受影響，出貨減少161輛，年減7%，來到2313輛，該車廠在第一波疫情期間，一生產工廠曾經停工達七周。

據Manager Magazin報導，由於利潤的微幅上揚，全年展望信心增強。預計全年稅務、利息、攤提等前的獲利將為11.25億歐元，為至今為止財測的頂點，先前預測為10.75億~11.25億歐元。全年經調整的核心獲利率將為32.5%，先前預測為31~32.5%。

法拉利在第三季在包括Monza的高馬力、12汽缸的高利潤車款的出貨增加了12%。另外，全新的油電超跑SF90 Stradale和新超跑Roma將在第四季開始交貨。法拉利早在去年底展示出該兩款新車。

(時報資訊)