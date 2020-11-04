新竹縣文化局「新瓦屋耕讀生活趣」系列活動的「稻草環境裝置展」，4日在新瓦屋水稻生態教育園區登場，用稻草編出童話故事中的三隻小豬、大野狼、稻草屋及稻草捲是展覽亮點，縣長楊文科歡迎大朋友帶小朋友來體驗稻香樂。

文化局長田昭容表示，以稻草做為裝置素材的「稻草環境裝置展」，以經典童話故事三隻小豬為主軸，並以稻草屋搭配大型稻草捲，充滿童趣風。

客委會主秘廖育珮表示，新瓦屋是全國唯一的客家文化保留區，這次活動以童話故事、稻草素材，重現新瓦屋過往的農村生活，歡迎大家來感受。

展場分為三大遊戲區，透過稻草裝置體驗活動，大朋友能回味兒時田間曬稻草的清香，讓小朋友在找尋答案的同時，透過學習單可了解稻草在日常生活中，實現取之於大地，用之於大地的精神。

稻草環境裝置展學習單可至文化局服務台、新瓦屋服務台或園區內店家均可索取，小朋友完成學習單填答及線上問卷後，可至新瓦屋14號「藝起玩美術」兌換限量推廣品。

另外，7日在新瓦屋水稻生態教育園區將舉辦「大地藝術季活動」，有三隻小豬及大野狼見面會、街頭藝術秀、稻草手作DIY等，詳情可到文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」查詢。

(中時 )