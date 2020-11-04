台中市政府為優化公廁環境都發局與環保局草擬「台中市政府及所屬各機關學校建築物附設廁所設置及管理維護基準」。市議員賴佳微4日建議，公廁除完善設備應融入美學設計，讓公廁乾淨又漂亮成為台中亮點；市府都發局說，將朝「結合社會資源、鼓勵無償認養」方向，打造友善如廁環境。

賴佳微說，都發局近期研議中，公共廁所維護基準規範男女廁間比例最高為1比5、坐式及蹲式廁間為2比3；她認為應納入美學審議機制，或經過在地公民審議程序，打造出具備在地特色及人性化的美感公廁，提升台中市整體城市的發展文明。

賴佳微指出，日本的城市美學，從公廁這種細節就充分凸顯，不但美感有設計感，廁所幾乎都有親子設備，男女廁也都放嬰兒座、尿布台，台中市提供給民眾的還是不周全，市府還要努力；公廁美學是都市發展象徵，去年都發局與台中市室內設計裝修公會舉辦公共廁所競圖比賽，活動立意良善，但募款不順無法去落實。

都發局表示，「台中市公益廁所」計畫募資雖受疫情影響，後續將與主辦單位台中市室內設計裝修商業同業公會，研議檢討募款辦法，協助邀請中市相關企業合作，朝「結合社會資源、鼓勵無償認養」的方向，打造友善如廁環境。

賴佳微指出，北區英才、英士公園內的公廁，完工沒多久，不少民眾反映公廁太髒，民眾不敢使用。都發局說，將逐年改善既有建物，另環保局公廁維護、查核及處分基準將納入規範，採用資通訊、雲端即時通報智慧管理；藉科技建置良好的如廁環境，落實宜居城市理念。

(中時 )