民進黨中央政府明年元旦將開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口台灣，北市議會4日進行《台北市食品安全管理自治條例》修正案表決，三讀通過「北市販售豬肉及其他相關製品不得檢出乙型受體素（萊劑）」，但民進黨團提出修正動議，要求應納入「所有肉品均不得檢出萊劑」，但慘遭否決，一度引發藍綠兩派大吵，但仍和平落幕，條例將送政院備查。

民進黨北市議會黨團幹事長王閔生表示，針對議會審議國民黨提出的「台北市食品安全自治條例」修正案，民進黨團於二讀會提出修正動議「北市販售的肉品，檢出乙型受體素者，處6萬元以上、10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。」以取代國民黨提案僅針對豬肉單項肉品處罰的修正案文字。

王閔生表示，難道國民黨只擔心市民吃到含瘦肉精的豬肉，卻不在意市民可能會吃到當初由前總統馬英九2012年拍板通過進口、含瘦肉精的牛肉嗎？民進黨團建議以「所有肉品」取代國民黨提案的單項「豬肉」，國民黨竟然是反對到底？

「對國民黨來說就只是政治操作的工具！」王閔生說，國民黨提出的修正案，僅單單針對「豬肉驗出乙型受體素者」去新增罰則，但北市肉品安全不應只侷限在單一肉品，可見國民黨的提案並非是為台北市民的食安著想。

國民黨北市議會黨團總召陳重文則說，民進黨團的提案應透過正常程序，國民黨團反對的是，民進黨在這個程序上要修改法規，但與法條卻沒有對應，4日是針對豬肉罰則做修正，並非針對所有肉品去做修正，民進黨提案根本是「竹竿裝菜刀」。

對於民進黨是否使用拖延戰術，陳重文認為，民眾心裡都有一把尺，在上周大會時，民進黨團用的方法跟手段，都可以很明顯知道，民進黨嘴巴雖說支持學校不能有萊豬等論述，但行為跟表決上，看到不只有拖延戰術，也質疑是受黨中央的壓力。

針對民進黨團怒批政治操作，陳重文指出，事實上是誰政治操作，從中央到地方一條鞭，全部都在政治操作的民進黨，對於全球的豬到底可不可以進來，仍是大問號，「他們本來就在政治操作」，並強調不隨之起舞。

(中時 )