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美國總統大選開票進行中，因為美國是採選舉人團制度，所以「搖擺州」的選情非常重要，所有人都相當矚目個個搖擺州的走向，而全美最大搖擺州：佛羅里達，在剛剛已經計票完成，川普取得多數選票，豪取29張選舉人票，恐將成為勝選關鍵，對此，美國網友崩潰了。

川普與拜登的選舉人票目前正在200張左右互相競逐，等待最後幾個州開票結束後將會決定最後的總統人選，而兩人能拉據這麼近的關鍵，全美各個搖擺州的影響相當大，而其中，佛羅里達州擁有最多的選舉人票，多達29票，這次的選舉中，佛州由川普贏下，奠定了與拜登競爭的基礎。

佛羅里達繼2016年的大選後，今年的大選又再度倒向川普，這讓美國支持民主黨的網友相當氣憤，直呼「把佛州割讓給古巴啦」、「希望佛羅里達發生海嘯」、「不會再捐錢給佛州了」、「一個不相信氣候變遷的人贏下佛州，太誇張了」。

美國鄉民的反應傳到台灣論壇也引起討論，網友表示「美國也懂輸不起」、「支持加州獨立」、「+16%崩潰了」、「拜粉好恐怖」、「佛州移民知道共產的苦啊」、「真的覺得加州那群左膠還是去獨立，美國民主制度他們玩不起」。

(中時新聞網)