大腦每缺氧1分鐘，腦內神經細胞就會死亡超過190萬個、老化3.1週；可是，對於缺血性腦中風的患者來說，往往因為症狀輕微或短暫，而延遲就醫。其實只要把握黃金時間內正確處置，腦中風患者有近5成的機會可以恢復正常或僅輕微功能受損。所以，認清腦中風症狀，就別吝於呼叫救護車吧。

49歲高先生患有高血壓和糖尿病，平時血壓和血糖都控制得很不錯，但一天早晨，突然左側癱軟無力、跌倒在地，他心想，可能是幾天前運動導致無力，休息一下就好。但家人發現，他話也講不清楚，直覺不對勁，立刻請救護車送醫。

救護人員評估，高先生應是缺血性中風，到院前就啟動腦中風救護系統，隨即以靜脈血栓溶解劑治療，並搭配動脈血栓移除手術。手術後，高先生能舉起左手、左腳，一週後，已經能展開復健療程，3個月後就恢復正常生活。

「及時治療可以有很好的結局，但大部分缺血性腦中風的人，卻不是這樣美好的結局。」台北榮民總醫院神經內科醫師鍾芷萍觀察，很多病人覺得在家休息一下就好、或老人家等子女下班再帶去就醫，因而錯失黃金治療時間。

三高患者是腦中風的高危險族群。（圖/康健雜誌提供）

黃金救治時間2～3小時 鹿

台灣每年約新增3萬名腦中風患者，超過3成患者為此送命，平均每44分種就有1人死於腦中風；3高慢性病患（高血壓、糖尿病、高血脂）更是腦中風的高危險群，平均每天有10名慢性病患因腦中風喪命。腦中風不僅危及性命，更可能造成日後失能。

不過，腦中風「及時送醫、送對醫」，大大影響病人日後復健狀況，能大幅減少日後失能的機會。

台灣神經學學會理事長、林口長庚紀念醫院神經內科主治醫師陳柔賢指出，缺血性腦中風在發病後及早施打靜脈血栓溶解劑，3個月後有4～5成的機會完全復原或只有輕微功能缺損，能減少一半失能的風險。

「出現腦中風症狀，最慢應在4.5小時內施打靜脈血栓溶解劑，」台灣急診醫學會理事長黃集仁指出，腦中風的黃金治療時間是2～3小時，但國內腦中風患者從發病到急診，平均耗時5.58小時，只有1/5的患者在2小時內到院。而且，每延遲1小時，大腦就老化3.6歲，陳柔賢說。

2錯誤認知 延遲最佳治療時機

為什麼病患這麼晚送院治療？「不清楚、輕忽腦中風徵兆，以及錯誤應變方式，都會讓病人錯失治療時機，」台灣腦中風學會理事長、台大醫院腦中風中心加護病房主任鄭建興說。

腦中風分為缺血性和出血性腦中風。「缺血性腦中風」是腦部血管阻塞，造成腦神經受損，超過3/4的腦中風病患屬於缺血性腦中風；「出血性腦中風」則是血管破裂，血液滲入腦組織，使腦神經受損，佔腦中風病患的1/4。

缺血性腦中風多半會出現身體單側無力，手腳無法舉起、臉歪嘴斜、講話不清楚，但台灣腦中風學會最近腦中風認知調查發現，只有3成民眾清楚知道腦中風主要徵兆，且6成民眾認為臉歪嘴斜可能只是顏面神經失調，因此沒有及時就醫。

此外，這些症狀相對比較輕微，黃集仁說，有些人休息幾個小時後確實有可能恢復，可能是血栓消了、比較小的斑塊剝落、阻塞不嚴重，但之後還是可能再發生，而且往往更嚴重。他建議，最好還是出現症狀就送醫，檢查評估血管狹窄和斑塊程度。而出血性腦中風多半還會伴隨劇烈頭痛、嘔吐等症狀，較能讓病患提高警覺。

「微笑、舉手、說你好」 出現疑似腦中風症狀立刻打119送醫

也因為缺血性腦中風的症狀輕微，即便知道要就醫，不少民眾也會選擇自行就醫，並找離自己最近的醫療院所。

「病人或家屬自行就醫，開車、停車、掛號、看診，可能就要2、3個小時，」黃集仁說，這些都會使病人錯過治療時機，而且只有中、重度級以上的急救責任醫院才能進行正確處置，如果去的醫院或診所不是責任醫院，轉院、路程更是耗時，病人白白流失可以獲得最好救治的機會。

因此，最好的方式是只要出現疑似腦中風徵兆，第一時間撥打119，由救護人員評估中風指標及根據發作時間評估緊急處置方式，送往急救責任醫院，同步也會與急診連結，啟動腦中風團隊、神經內科醫師，病人到院就能在最短時間內獲得評估、治療，「不建議病人或家屬堅持送特定醫院，反而耽誤時間，提高風險。」

根據國際腦中風的衛教標語，搭上在地化的動態評估指標，民眾也可以快速辨識是否出現腦中風徵兆，一旦出現，應立刻撥打119送醫：

● 微笑（Face）：突然間臉歪嘴斜

●舉手（Arm）：突然間身體單側無力，手腳無法高舉抬起

●說你好（Speech）：講話不清楚

● 快打119送醫（Time）：記下發生時間，立刻打119送醫

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(中時新聞網)