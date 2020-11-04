桃園航空城徵收期程。(蔡依珍攝)

台灣史上最大徵收計畫桃園航空城，將於9日正式公告徵收，桃園市長鄭文燦4日宣布3階段優先搬遷獎勵計畫，明年10月前搬遷加發建物徵收補償費25％，後年3月前20％，12月前15％，力拼2024年10月完成全部搬遷，強調優惠冠全國，將發行桃園航空城搬遷居民權益手冊，落實居住正義。

鄭文燦指出，市府針對搬遷戶提出「建物補償提高」、「搬遷獎勵」及「安置優先」三面向的優惠配套，在搬遷獎勵方面，除了原有未能參與「先建後遷」的優先搬遷區住戶，加發25％補償費，另加房租補助合法建物80萬元（違建72萬元）以及搬遷補助費，面對越來越多居民希望優先搬遷，又增加2階段獎勵金，2022年3月前搬加發20％、12月前加發15％，但要是同一鄰、完整街廓、集合住宅型態或公寓大樓住宅，且6成以上住戶同意，另有房租補助75萬元（違建66萬元），鼓勵民眾提前搬遷，加速公共工程及整體作業進度。

鄭文燦也提到，市府也全面提高建物評點，單價從10.6元，提升15％至12.2元，目前仍有約4000戶尚待複估，平均來看合法磚造房屋調整為每坪9.5萬元，鋼筋混凝土造房屋為每坪10.2萬元。程序違建或二次搬遷重建價格也從6成提高到9成，甫以45％的自拆獎勵金，非合法建物補償費最高可領到重建價格的135％，加乘後建物評點從12.2元提高到15.25、14.64和14.03元，優惠冠全國。

至於權狀不足30坪的小坪數建物，權利價值不足配回安置街廓最小單位者，徵收補償費也不足購買最小坪數，鄭文燦也宣布差額地價或房價可減輕20％，以8折加購不足的坪數，讓小舊房換大新房，若拆遷戶想興建透天厝，市府也可媒合優良營造廠協助居民重建。

鄭文燦談到，民航局上月委託市府代辦興建安置住宅1200戶，加上市府負責的1200戶，總計約興建2400戶，以2024年10月前交付安置住宅，市府也將釋出蘆竹1號、蘆竹2號社會住宅，共530戶供優先搬遷區的中繼住宅使用，落實先建後遷、就近安置、一里一安置為原則。

鄭文燦也當場指示地政局、工務局及都發局等局處，一對一、面對面與居民充分溝通，並逐一清點造冊，以Q&A製作「桃園航空城居民權益手冊」，讓住戶和執行單位有所依據，他也強調「特殊個案特殊處理」，像是唯一一場養鹿場，他也坦言趕鹿麻煩，一鹿1500元搬遷費確實不夠，可個案處理。

(中時 )