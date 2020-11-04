馬國女大學生台南遇害，警方被指吃案引發群情激憤。台南市警察局長詹永茂4日在議會備詢表示，警方一定會痛定思痛，「從哪裡跌倒，從哪裡爬起來」，未來如有同仁再吃案、隱匿報案者一律嚴懲，還宣示將在最短的時間內，重拾市民對警察的信心。

市議員李偉智4日市政總質詢時，當時拿出一張大型看板，要求詹永茂公開簽署承諾未來如果再有匿報行為該如何處理的選項。李偉智提出的3個選項，包括：日後絕不會再匿報，若有匿報願辭去局長職務以示改革決心；遵循署長規定，若匿報就調職；可以接受匿報。

詹永茂先在第2項「遵循署長規定，若匿報就調職」打勾後，又自行加入「嚴重者」3字，成為「遵循署長規定，若匿報『嚴重者』就調職」，接著簽署名字。

詹永茂強調，一定會痛定思痛，「從哪裡跌倒，從哪裡爬起來」，遵照署長指示，未來如有同仁再吃案、隱匿報案者一律嚴懲，還會加強受理報案稽核、督導，杜絕任何匿報，今後再發現有任何匿報者，相關幹部一律嚴懲，嚴重者立即調整職務，希望市民相信台南警察維護治安的能力，市警局會努力贏回民眾對警察的信心及信任，警察永遠是在第一線守護人民安全的尖兵。

詹永茂還說，他也要利用這個機會向所有市民鄭重宣示，只要他在台南服務的一天，他會盡全力帶領南警所有同仁，真正成為全體市民的保母，在最短時間內重拾市民對台南市警察的信心。

(中時 )