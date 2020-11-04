台中市政府在市長盧秀燕上任後，持續將興辦社會住宅列為台中市重要的住宅政策。市議員張廖乃綸4日在市議會都發建設水利業務建設質詢中，關切西屯區國安段等社會住宅的推動進度，要求盡速興建。都發局長黃文彬說，國安社宅第一期規劃興建500戶，PCM已經發包，順利的話明年初就會動工。

張廖乃綸說，目前市府興辦社會住宅分二階段執行，第一階段以四年5000戶為目標，目前興辦數量已經超過5000戶，111年陸續完工，西屯區有工業區、中科園區，科技大廠、大中小企業林立，從外地移居台中的青年勞工及從業人員相當多，市府興辦社會住宅西屯區不但絕對不能缺席，還要盡快推動。

黃文彬指出，市府在西屯區規劃的社會住宅包括國安段社會住宅及惠來厝段社會住宅。其中，國安社宅第一期規劃興建500戶，PCM已經發包，市府也已經甄選到工程統包對象，順利的話年初就會動工。

市議員張廖乃綸要求市府要盡快興建國安段社宅，並且一併規劃托育及日照軟硬體設施，解決年輕人托老托幼的需求。

市議員張廖乃綸還關切花博開幕場地目前的使用狀況。張廖乃綸說，台中市政府於前市長林佳龍任內，在水湳經貿園區花大錢舉辦花博開幕式，並且將中央公園旁一大片土地舖成水泥地，開幕式結束後，這一大片水泥地就空在那裏閒置不用。

張廖乃綸說，這片黃金地段土地與其閒置不用，不如讓年輕人來這裡跑跳運動，她建議市府闢建光電運動場，並且設置幾個排球場或網球場等運動設施，讓閒置土地變成年輕人及市民的運動樂園。

黃文彬指出，這塊土地雖然屬第一種創新研發專用區，但可以有軟性及彈性作法，都發局會再和運動局討論研究。副市長黃國榮強調，這片土地應該由經發局負責招商，目前是圍起來的狀態，市府可以規劃招商完成前如何有效活化使用，讓更多人使用。

＃西屯區＃國安社宅＃進度

(中時 )