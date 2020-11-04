PTT網友發文。（圖／翻攝自「批踢踢實業坊」）

美國總統大選今日開票，雖至台灣時間13:40民主黨候選人拜登在選舉人票上暫時領先，但在佛羅里達州、俄亥俄以及賓州等關鍵戰場皆由川普暫時領先，在手中握有搖擺州情況下，外界研判川普極可能上演「逆轉勝」，跌破不少台灣人眼鏡。網友認為，「川粉」之所以在民調中「神隱」，有別台灣一般對民調的認知，主要是因為文化差異：「美國的沉默多數是有力量的，台灣的沉默多數特別聒噪。」

網友在PTT論壇發表文章《川粉是在低調什麼？》寫道：「我先說我崩潰了，我對他們兩個的喜好度是還好，但我一直以為拜登會大贏的，好險沒有歐印（all in）下去。」

發文網友更直言：「我還以為川粉特別呱噪，沒想到民調電話不接，也不常辦活動（好像），連多數媒體也都報拜登會贏的感覺。有沒有川粉在低調什麼，電話民調都不接的八卦？」

文章一出，討論熱烈。有網友指出：「美國的沉默多數是有力量的，台灣的沉默多數特別聒噪。」其他網友則紛紛留言：「在忙著種田養牲畜沒空接電話吧」、「怕是BLM或狂左打過來做記號收人頭的啊」、「平常被優勢白人排斥的沉默螺旋」、「會被打啊，BLM那麼可怕」、「蓋牌啊」、「表態會被揍」、「鄉下人沒在跟你做民調啦」、「鄉下人忙著種菜養豬養牛，哪有興趣陪你作民調啦！」

(中時新聞網)