日本西武集團旗下的伊豆箱根鐵道的伊豆長岡站，與台鐵礁溪站都以溫泉等特色聞名，台鐵與西武鐵道為延續友誼，今天（4日）在礁溪站舉辦締結姊妹站儀式，盼能透過此次締結，開啟更多的交流與互動。

台鐵指出，伊豆箱根鐵道位於日本關東神奈川小田原、箱根地區及靜岡伊豆地區，轄屬路線分為駿豆線、大雄山線2條路線，伊豆長岡站是駿豆線轄屬著名的溫泉觀光車站。

台鐵礁溪站長蔡曜全（左）與西武鐵道台北分公司總經理安田夏樹互換制服留念。（李忠一攝）

西武鐵道台北分公司總經理安田夏樹表示，在新冠肺炎疫情的影響下，日本與台灣交流步履維艱，伊豆長岡站長無法來台，締結姊妹站的規模也縮小，但盼能透過此次締結，雙方交流得以細水長流、持續推廣觀光等活動。

台鐵宜蘭運務段長謝清田表示，近年台鐵與日本鐵道公司積極交流、學習，獲得台日民眾的迴響，礁溪站與伊豆長岡站都是交通樞紐，可以透過搭火車深入當地旅遊，疫情下讓台日交流銳減，但還是克服萬難舉辦這場締結儀式，希望今天的締結只是個開端，未來雙方能創造更長遠的情誼。

(中時 )