美國總統大選進入開票階段，川普或拜登勝負未定，而共和黨籍總統候選人川普（Donald Trump）表示，他很樂觀看待自己的贏面機會大！對此，桃園市議員王浩宇今(4日)下午在臉書預測，美大選的最新票數，引發許多網友討論。

王浩宇今下午近14時許，在臉書預測美國大選票數，他認為川普會以290票獲勝，拜登則是得到248票。而許多網友見狀後，則是認為「跟我的預估數字差不多一樣，川普獲勝連任美國總統成功」、「因為剩下未開，都是共和黨的票...」、「早說了，贏不夠多殘念」，不過，也有網友預估「我覺得破300有希望」。

至於要贏得美國總統大選，並非是從總得票數分出勝負，真正決定選舉結果的是所謂的「選舉人團制度」（electoral college），而候選人需從538個選舉人票中，拿到至少270張過半的選票才能勝出。

美國總統川普雖然目前在選舉人票當前仍落後，但在多個關鍵搖擺州選情領先的他，也已經現身白宮發表演說表示，並提到「感謝第一夫人與梅蘭妮雅與家人、副總統彭斯，準備要來一場盛大慶祝。」

(中時新聞網)