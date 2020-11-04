農委會規畫在壽豐鄉設立全國首座「有機農業研究中心」，今天舉行動土典禮。（羅亦晽攝）

農委會日前編列1.25億元預算，利用退輔會在花蓮壽豐鄉9公頃土地，由花蓮區農業改良場成立全台首座「有機農業研究中心」，研發有機種苗、資材、天敵防治等；行政院農委會主委陳吉仲今出席動土典禮，強調「執政本來就是不分政黨，一棒接一棒」，期盼未來有機農業能持續大幅度發展。

駐美國臺北經濟文化代表處處長蕭美琴擔任立委時，2017年向中央爭取在花蓮設置「有機農業研究中心」，歷經3年多的規劃，今上午舉行動土典禮；陳吉仲致詞感謝前主委林聰賢、歷任花蓮農改場長及地方政府努力，讓有機農業研究中心能夠順利動土；台灣有機農業就屬東部最多，花蓮佔其中3成，期盼有機產業能繼續發展。

有機農業研究中心有3大願景，陳吉仲指出，第一，成為台灣有機農業示範平台，農業、畜牧業皆可在這裡互相交流；第二，作為有機農業研發與試驗專責中心，研究有機農業相關知識；第三，有機農民與青農育成基地，減少農民摸索時間及生產成本。

有機農業不容易，對於研發工作，陳強調，農委會將百分之百全力支持，目前所有有機獎勵政策都不會改變，甚至「加碼更多」，因為有機農業不僅符合世界市場需求，同時也是對這片土地最友善的作法，不是為了有機而有機，是為了環境永續。此外，台灣將與美、日、澳洲等國家的有機農業採互惠認證，農民只要在台取得驗證，即可出口到這些國家。

從事有機農業19餘年的江玉寶對於動土頻說「美夢終於成真了！」有機農業生產技術是農民最大瓶頸，目前有機農產品因產量有限，不足以內銷，外銷根本是夢想，如今中心及互惠認證模式成立，青年有了希望願景就會投入有機農業，盼未來能確實協助農民解決困難。

有機農業研究中心基地面積約3200坪，建築面積約518坪，研究中心為地上2層建物，另外還有4棟倉庫等附屬設施，總經費約為1.25億元，未來將投入栽培技術、病蟲害防治、農業機具等研究與改良，研發有機種苗、資材、天敵防治等，朝向有機作物栽培技術、有機資材、土壤肥力改良等多方並進，開設更多相關課程，並將成果分享全台。

(中時 )